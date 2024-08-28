إيلاف من القاهرة: أعلنت الشركة القائمة بأعمال شركة أباتشي الأميركية والهيئة المصرية العامة للبترول تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة في الصحراء الغربية بمصر.

ووفقاً لما نقله موقع القاهرة 24 المصري، فقد جرى عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدم في رمال الباليوزوي وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.

وأثبتت التسجيلات الكهربائية للبئر وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدم.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر قد طرحت مزايدة عالمية للبحث عن الزيت الخام والغاز واستغلالهما لعام 2024.

وكشفت وزارة البترول عبر موقعها الرسمي أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" (EGAS) طرحت مزايدة عالمية جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وتضم مزايدة مصر للتنقيب عن النفط والغاز التي تم طرحها عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج 12 قطاعا للتنقيب والاستكشاف في المتوسط والدلتا.

ومن المتوقع أن تلقى المزايدة إقبالا كبيرا من شركات البترول العالمية مع وجود فرص واعدة ومبشرة خاصة بالبحر المتوسط.

ويتم طرح المزايدة وفقا لنموذج اقتسام الإنتاج المعمول به بين قطاع البترول المصري، والشركات الأجنبية المستثمرة بمشروعات البحث والاستكشاف والتنقيب.