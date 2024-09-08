إيلاف من نيويورك: في عام 1916 عرف العالم أول ملياردير في التاريخ، وهو الأميركي روكفلر الذي حقق هذه الثروة وحصل على هذا اللقب التاريخي من خلال ملكيته لشركة ستاندرد أويل (للبترول)، والآن يترقب العالم الشخص الذي سيكون أول تريليونير في التاريخ، وهي نقطة فاصلة في مسار تكوين الثروات "الفردية" بعيداً عن قيمة الشركات، فقد عرفت بعض شركات العالم الكبرى التريليون منذ سنوات، ولكن لايزال الجميع يترقبون أول تريليونير "شخص".

فقد توقع تقرير حديث صدر عن "إنفورما كونكت أكاديمي" Informa Connect Academy من سيكون أول "تريليونير" في العالم، بناء على متوسط معدل النمو السنوي في الثروة لهؤلاء الأشخاص في الوقت الراهن.

وحسبما نقلت "سي إن بي سي" فإنه من المتوقع أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، أول "تريليونير" في العالم، ويعد ماسك حاليا أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 251 مليار دولار، وفقا لــ"مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات".

وتشير التوقعات إلى أن ماسك سيصبح "تريليونيرا" في العام 2027، وذلك على افتراض استمرار نمو ثروته بمعدل سنوي قدره 110%.

الثاني سيكون من الهند

أما الشخص الثاني الذي توقع التقرير أن يحظى بصفة "تريليونير" في العام 2028، فهو الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة "Adani Group"، والذي سينال هذا اللقب إن حافظ على معدل نموه السنوي الأخير البالغ 123%.

ووفق التقرير، فإن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، الذي شهد ارتفاع ثروته من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار في 5 سنوات، سيصبح "تريليونيرا" بحلول عام 2028.

التريليونير الرابع أندونيسي

وبالنسبة للشخص الرابع في القائمة، فهو الإندونيسي براجوغو بانجستو، مؤسس مجموعة الطاقة والتعدين الإندونيسية "Barito Pacific"، والذي توقع التقرير نيله لقب "تريليونير" في 2028.

ويأتي في المركز الخامس الرئيس التنفيذي لشركة "مويت هنسي لوي فيتون"، برنارد أرنو، الذي أشار التقرير إلى أنه سيصبح "تريليونيرا" في وقت ما في عام 2030، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ.

وذكر التقرير أن بعض كبار المليارديرات مثل جيف بيزوس الذي يمتلك ثروة تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وفق "بلومبيرغ"، لن يصبح "تريليونيرا" حتى عام 2036.

كذلك سينتظر لاري بيج وسيرغي برين، مؤسسا "غوغل"، 12 عاما ليصبحا "تريليونيرات"، على الرغم من أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تسرع نيلهما للقب.