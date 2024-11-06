إيلاف من واشنطن: بمجرد أعلان دونالد ترامب الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية والعودة للبيت الابيض، قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في عام، وسط توقعات بأن سياساته ستبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الدولار ارتفع مقابل نظرائه الرئيسيين مع توقعات بتأثير صعود عائدات السندات الأميركية على سحب مزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة ما دفع بمكاسب للعملة الأميركية.

ويعتقد المستثمرون أن سياسة ترامب ستؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما سيعزز الدولار في النهاية.

ووعد ترامب بخفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات ما يضر بعملات بعض أكبر شركاء أميركا التجاريين.

بدورها، قالت مديرة المحافظ في جي بي مورجان لإدارة الاستثمار، بريا ميسرا: "إن خطة ترامب للرسوم الجمركية والضرائب يجب أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وارتفاع العجز، وهذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل".

من جانبه قال نايف الغيث كبير الاقتصاديين ببنك الرياض، إن الأسواق المالية في الولايات المتحدة تتفاعل بشكل إيجابي مع فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي.

وأضاف الغيث في مقابلة مع "العربية Business"، أن أبرز الإجراءات المتوقعة لترامب تتمثل في تخفيض الضرائب، وتخفيف بعض القيود، مما سيكون له تأثير إيجابي وتسارع بنمو الاقتصاد الأميركي.

وفي سياق متصل بالاقتصاد الأميركي والعالمي، وتحديداً في قطاع الطاقة الذي يعد من بين الأكثر أهمية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "موليس آند كومباني"، إريك كانتور، إن قطاع الطاقة سيكون أكثر مرونة وأقل عبئا وأقل أيديولوجية وأكثر توجها نحو النمو فيما يتعلق بالتشريعات، وذلك بعد فوز ترامب بالرئاسة الأميركية.

أسهم تسلا تقفز

من جانب آخر وبتأثير عودة ترامب قفزت أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية التابعة للملياردير إيلون ماسك بنسبة 13% عند سعر 284.5 دولار في مبادلات ما قبل فتح الأسواق، اليوم الأربعاء، عقب إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع تأييد ماسك المعلن لترامب، والتوقعات باستفادة تسلا من خطط ترامب.

ترامب أشاد بإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، خلال خطاب النصر عقب اعلانه الفوز بالسباق الرئاسي، فقد قدم ماسك نحو 120 مليون دولار لدعم حملة ترامب. وقال ترامب إنه سيعين ماسك رئيسا للجنة حكومية للكفاءة، وتابع: "لدينا نجم جديد هو إيلون ماسك".

وقال ترامب بخطاب النصر، إنه سيصلح اقتصاد البلاد. و"سنساعد بلادنا على التعافي". مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان في العالم يملك ما تمتلكه الولايات المتحدة من إمكانات، وأشار إلى أنه حقق "انتصارا مذهلا" في الانتخابات لصالح الشعب الأميركي.

أكد دونالد ترمب أن السنوات الأربع المقبلة ستكون عصرا ذهبيا اقتصاديا للولايات المتحدة قائلاً: "سنغلق الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.. سنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وتابع: "سنغير أوضاع البلاد، وسأجعل الجيش الأميركي قوياً وسأوقف الحروب".

وقال المحلل دان إيفز إنه وفي ظل إدارة ترامب المحتملة ستكون عامل مساعد رئيسي لشركة تسلا، حيث يعتقد أن إنهاء ترامب للإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية قد يكون في الواقع إيجابيا للشركة من حيث الحجم والنطاق.