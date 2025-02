إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن برنامج جديد يمنح المستثمرين إقامة دائمة في الولايات المتحدة، ومساراً للحصول على الجنسية الأميركية، مقابل 5 ملايين دولار، في خطوة تهدف لتوفير إطار جديدة للهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة من جانب، وتوفير موارد مالية ضخمة للولايات المتحدة من جانب آخر.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي، إن البرنامج، الذي أطلق عليه اسم "البطاقة الذهبية"، سينطلق خلال أسبوعين، مشيراً إلى أنه لا يرى حاجة لموافقة الكونغرس لتنفيذه.

وأضاف ترامب خلال توقيعه أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي، إلى جانب وزير التجارة هوارد لوتنيك: "سنبدأ في بيع البطاقة الذهبية.. سنحدد سعرها عند حوالي 5 ملايين دولار، وستمنح حاملها مزايا الإقامة الدائمة"، في إشارة إلى تصاريح الإقامة المعروفة بـ"البطاقة الخضراء".

President Donald Trump said he is starting a program to offer residency and a path to citizenship to investors who pay $5 million.



The US leader said the program, dubbed the “gold card,” would launch in two weeks https://t.co/bWJJwYCdx3 pic.twitter.com/l2wGuPrxHo