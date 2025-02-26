إيلاف من واشنطن: لا يوجد خطر يهدد بتغيير وضع إيلون ماسك كأغنى شخص في العالم. ولكن منذ منتصف ديسمبر، انخفضت الثروة الصافية لقطب التكنولوجيا بأكثر من 100 مليار دولار، أو ما يقرب من 25%، مع تسارع عمليات بيع أسهم شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" في الأسابيع الأخيرة.

في يوم الثلاثاء، أغلق السهم منخفضاً بنسبة 8% أخرى إلى 302.80 دولاراً وانخفض بنسبة 25% حتى الآن. يأتي الانخفاض الأخير في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الجديدة انخفاض تسجيلات مركبات تسلا الجديدة في أوروبا، بنسبة 45% على أساس سنوي لشهر يناير، حتى مع ارتفاع نمو المبيعات الإجمالية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في القارة. كما انخفضت المبيعات في الصين مؤخراً، وفقاً لما ذكرته شبكة "NBC News".

وأشارت بعض التقارير إلى أن المشترين الأوروبيين يثورون ضد الدور النشط الذي يلعبه ماسك في إدارة ترامب، والتي تعمل فعلياً على إعادة ضبط العلاقات الأوروبية الطويلة الأمد.

قد يكون المستثمرون أيضاً ببساطة يجنون الأرباح غير العادية التي حققوها في العام الماضي أو نحو ذلك: حتى مع الانخفاض الأخير، لا يزال السهم مرتفعاً بنسبة 52% على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية.

ولكن لم تعد "تسلا" ضمن الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ "تسلا" 974 مليار دولار.

من جانبه، قال جاري بلاك، الشريك الإداري في مجموعة الاستثمار The Future Fund، إن أسهم تسلا قد تنخفض أكثر هذا العام نظراً للمراجعة الواضحة في إرشادات إدارة شركة تسلا الأخيرة بشأن عمليات التسليم في عام 2025.

لقد تولى ماسك دوراً غير مسبوق - ومثيراً للجدل للغاية - في المجتمع الأميركي بتحالفه مع الرئيس دونالد ترامب وقيادته الظاهرية لإدارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب. يقود ماسك أيضاً شركة "سبيس إكس"، ومنصة التواصل الاجتماعي "X"، وشركة الذكاء الاصطناعي "xAI"، والشرائح الدماغية "نيورالينك".

ومع ذلك، اعتاد مستثمرو "تسلا" على مسؤوليات ماسك المتعددة - ويستمرون في تقدير أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بدرجة عالية لأنهم يرون ماسك كشخصية قادرة بشكل فريد على متابعة كل هذه الأمور.

وحتى هذه النقطة، يقول بعض المستثمرين إن الانعكاس الأخير لسهم تسلا قد لا يستمر في الأمد البعيد. ومن المتوقع أن تنشر الشركة خدمة سيارات الأجرة الآلية في وقت لاحق من هذا العام، وتستمر في طرح نماذج جديدة للتكيف مع تفضيلات السائقين المتغيرة. كما تكشف الشركة عن تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة في الصين.



