أعلن بنك "دي بي إس"، أكبر بنك في سنغافورة، عن خطط لإلغاء نحو 4 آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة نتيجة لتزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من العمل الذي يقوم به البشر حالياً.

وقال متحدث باسم البنك إن "هذه الخطوة ستؤثر على الوظائف المؤقتة أو التي تُعطى بنظام التعاقد في السنوات المقبلة"، حيث يأتي خفض القوى العاملة من "الاستنزاف الطبيعي" الذي يحدث عند اكتمال المشاريع.

ولن تشمل عمليات التسريح الموظفين الدائمين في البنك.

وقال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته للبنك، بيوش جوبتا، إنه يتوقع أيضاً خلق نحو ألف وظيفة جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وهذا يجعل بنك "دي بي إس" أحد البنوك الكبرى الأولى التي تقدم تفاصيل حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عملياته.

ولم تذكر الشركة عدد الوظائف التي سيتم إلغاؤها في سنغافورة.

وقال المتحدث باسم البنك: "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، نتوقع أن يقلل الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى تجديد نحو 4 آلاف موظف مؤقت/متعاقد في أسواقنا الـ19 الذين يعملون في مشاريع محددة".

"بالتالي، نتوقع أن يأتي خفض القوى العاملة من الاستنزاف الطبيعي مع اكتمال هذه الأدوار المؤقتة والتعاقدية على مدى السنوات القليلة المقبلة".

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ويتراوح عدد الموظفين المؤقتين ببنك "دي بي إس" بين 8-9 آلاف في الوقت الراهن، ويوظف نحو 41 ألف شخص في المجمل.

في العام الماضي، قال جوبتا إن "البنك كان يعمل على الذكاء الاصطناعي لأكثر من عقد".

وأضاف: "ننشر اليوم أكثر من 800 نموذج للذكاء الاصطناعي عبر 350 حالة استخدام، ونتوقع أن يتجاوز التأثير الاقتصادي المقاس لهذه النماذج 745 مليون دولار في عام 2025".

ومن المقرر أن يغادر جوبتا الشركة في نهاية مارس/آذار، وسيحل محله نائب الرئيس التنفيذي الحالي تان سو شان.

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وقالت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنه "في معظم السيناريوهات، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التفاوت العام".

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، لهيئة الإذاعة البريطانية العام الماضي، إن الذكاء الاصطناعي لن يكون "مدمراً جماعياً للوظائف" وأن العمال البشريين سيتعلمون العمل مع التقنيات الجديدة.

وأضاف بيلي: "في حين أن هناك مخاطر مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن هناك إمكانيات كبيرة معه".