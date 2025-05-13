إيلاف من الرياض: وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالعاصمة الرياض، الثلاثاء، على "وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية" بين حكومتي البلدين، كما شهدا تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الثنائية في عدة مجالات أبرزها الطاقة والدفاع والذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القمة السعودية الأميركية التي أقيمت بالديوان الملكي، استعرضت العلاقات الثنائية، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان، إن ترمب أعلن عن التزام السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، ما يعزز الروابط الاقتصادية التي ستستمر لأجيال قادمة، واصفاً الاتفاقيات بأنها "تاريخية وجوهرية"، وتمثل "بداية فترة ذهبية جديدة من الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وتشمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أوردت تفاصيلها وكالة "واس" والبيت الأبيض، تعزيز أمن الطاقة، والتعاون الدفاعي، والريادة في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية.

أبرز الاتفاقيات في مجال الاستثمار

- استثمار شركة DataVolt السعودية المتخصصة في استثمار وتطوير وتشغيل مراكز البيانات على مستوى العالم، بقيمة 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة التحتية داخل الولايات المتحدة.

- تلتزم شركات كبرى مثل جوجل وDataVolt وأوراكل وSalesforce وAMD وأوبر باستثمار 80 مليار دولار في تقنيات متطورة وتحولية في كلا البلدين.

- تنفيذ شركات أميركية رائدة مثل Hill International، Jacobs، Parsons، وAECOM، مشاريع بنى تحتية كبرى تشمل مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وحديقة الملك سلمان، ومشروع The Vault بمدينة نيوم، ومدينة القدية، وغيرها وذلك بقيمة تصل لملياري دولار.

- تشمل الشراكات الاستثمارية بين البلدين إنشاء عدة صناديق مع تركيز كبير على الاستثمار داخل الولايات المتحدة، مثل:

صندوق للاستثمار في الطاقة بـ5 مليارات دولار

صندوق لتكنولوجيا الفضاء والدفاع لعصر جديد بقيمة 5 مليارات دولار

صندوق للرياضة العالمية بقيمة 4 مليارات دولار

أبرز الاتفاقيات الدفاعية

- توقيع مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع السعودية والأميركية لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية.

- توقيع خطاب نوايا؛ لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك، وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة، والتدريب، وخدمات الإسناد، والصيانة، وتحديث الأنظمة، وقطع الغيار، والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني.

- توقيع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على أكبر "صفقة مبيعات دفاعية" في التاريخ بقيمة تقارب 142 مليار دولار، ما يوفر للمملكة معدات قتالية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية.

تشمل المبيعات التي من المتوقع إتمامها 5 مجالات رئيسية: تطوير القوات الجوية والقدرات الفضائية الدفاع الجوي والصاروخي الأمن البحري والساحلي أمن الحدود وتحديث القوات البرية ترقية أنظمة المعلومات والاتصالات



- توقيع مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع السعودية والأميركية في شأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية.

ووفقاً للبيت الأبيض، لا تزال المملكة العربية السعودية أكبر شريك للولايات المتحدة في مجال مبيعات الأسلحة، والتي تتجاوز قيمتها حالياً 129 مليار دولار.

واعتبر البيان الأميركي العلاقة الدفاعية مع المملكة بأنها "أقوى من أي وقت مضى"، موضحاً أن الاتفاقيات الجديدة هي "الأكبر في تاريخ التعاون الدفاعي الأميركي"، و"تُعد دليلاً واضحاً على التزامنا بتعزيز هذه الشراكة".

وتفتح الاتفاقيات الباب أمام توسيع مشاركة الصناعة الدفاعية الأميركية في المملكة، وبناء شراكات طويلة المدى في مجال الدعم والصيانة مع شركات وكيانات في السعودية.

أبرز الاتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والصحة

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة السعودية والأميركية للتعاون في مجال الطاقة تركز على استكشاف إمكانات الابتكار، والتطوير، والتمويل، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للطاقة.

توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة الأميركية لتعزيز الشراكة في مجال التعدين والموارد المعدنية، بما يساهم في التنمية الاقتصادية وتنويع سلاسل الإمداد الحيوية وزيادة مرونتها.

توقيع اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" للتعاون في مشروع "كيوب سات" لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة "أرتميس 2".

اتفقت الولايات المتحدة والسعودية على تحديث اتفاقية النقل الجوي، بما يسمح لشركات الطيران الأميركية بنقل البضائع بين السعودية ودول ثالثة دون الحاجة للتوقف في الولايات المتحدة، وهو ما يُعد ميزة مهمة لمراكز الشحن الجوي، كما ستتمتع الناقلات السعودية بالحقوق ذاتها في خدمة السوق الأميركية.

مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة في مجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية.

ستستثمر شركة Shamekh IV Solutions, LLC قرابة 5.8 مليار دولار، بما في ذلك إنشاء مصنع في ولاية ميشيغان لإنتاج السوائل الوريدية.

وبحسب البيت الأبيض، بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في الولايات المتحدة 9.5 مليارات دولار خلال عام 2023، وتركزت في قطاعات النقل، والعقارات، وصناعة السيارات.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي حجم تجارة السلع بين الولايات المتحدة والسعودية 25.9 مليار دولار، منها 13.2 مليار دولار صادرات أميركية، و12.7 مليار دولار واردات، مما نتج عنه فائض تجاري لصالح واشنطن بقيمة 443 مليون دولار.

وتشترك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في التزام راسخ بتعزيز التكامل الاقتصادي، وهو ما تؤكده تعهدات المملكة بتوسيع التعاون في قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والعلوم.