إيلاف من لندن: من المحتمل أن تتغير ملكية كوستا كوفي مرة أخرى بعد أن تبين أن شركة كوكا كولا التقت بمشترين محتملين لمناقشة صفقة خفض الأسعار للتخلص من السلسلة.

ويقال إن شركة المشروبات الغازية الأميركية تعمل مع مصرفيين على مراجعة ملف كوستا كوفي، أكبر سلسلة مقاهي في بريطانيا، وهو ما قد يؤدي إلى بيعها، وفقاً لتقرير "الغارديان".

كانت كوكاكولا تُعلق آمالًا كبيرة على علامة كوستا التجارية عندما اشترتها عام 2018 من ويتبريد، مالكة سلسلة فنادق بريميير إن، مقابل 3.9 مليار جنيه إسترليني . إلا أن السلسلة عانت من ارتفاع التكاليف، لا سيما ارتفاع أسعار حبوب البن، وازدياد المنافسة في أسواق التجزئة.

قد تُكبّد صفقة بيع كوستا شركة كوكاكولا خسائر بمليارات الجنيهات، وفقًا لمحللي سيتي. وصرح أحدهم لشبكة سكاي نيوز البريطانية، التي كانت أول من نشر خبر محادثات البيع، أن الصفقة قد تُحقق ملياري جنيه إسترليني فقط، أي ما يُقارب نصف المبلغ الذي دفعته الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا، جيمس كوينسي، للمستثمرين الشهر الماضي إن كوستا "لم تحقق النجاح المطلوب" و"لم تكن حيث أردناها أن تكون من وجهة نظر فرضية الاستثمار".

وأضاف أن الشركة "كانت في وضع التفكير فيما تعلمناه، والتفكير في الكيفية التي قد نرغب بها في إيجاد طرق جديدة للنمو في فئة القهوة".

وذكرت قناة سكاي نيوز نقلا عن مصادر لم تسمها أن شركة كوكا كولا أجرت محادثات مع عدد صغير من مقدمي العروض المحتملين، بما في ذلك شركات الاستثمار الخاص.

2000 فرع في بريطانيا

أفادت التقارير أن بنك الاستثمار لازارد يساعد شركة كوكاكولا في مراجعة خياراتها المتعلقة بالسلسلة وقياس مدى اهتمام المشترين. ومن المتوقع تلقي عروض أولية في أوائل الخريف، مع أن التقرير أشار إلى أن شركة المشروبات قد تقرر عدم المضي قدمًا في عملية البيع.

لدى كوستا أكثر من 2000 فرع في المملكة المتحدة، ويعمل بها ما يقارب 18 ألف موظف. ومع ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، واجهت منافسة من منافسين من فئات أعلى.

تأسست شركة كوستا عام 1971 على يد الأخوين الإيطاليين سيرجيو وبرونو كوستا، وبِيعَت إلى ويتبريد مقابل 19 مليون جنيه إسترليني عام 1995. وعندما اشترت كوكاكولا الشركة، قال كوينسي إن هناك "فرصًا عظيمة لخلق القيمة". ورغم أن الأداء المالي لشركة كوستا كان مختلطا، إلا أنها دفعت العام الماضي 85 مليون جنيه إسترليني كأرباح لمالكها.