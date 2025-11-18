إيلاف من واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية لشركة ماكدونالدز أن إداراته ستنجح في جذب استثمارات تتراوح بين 20 إلى 21 تريليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال العام الأول من ولايته.

وبحسب ترامب، تم استثمار أكثر من 17 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الماضية وحدها، ووصل هذا الرقم الآن إلى "ما يقرب من 18 تريليون دولار".

وجاء تصريح ترامب في معرض مقارنته بأداء إدارة سلفه جو بايدن، حيث قال: "بحلول نهاية عام واحد، سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار مستثمرة في بلدنا، بينما كانت إدارة بايدن السابقة قد جذبت أقل من تريليون واحد على مدى أربع سنوات".

كما كرر ترامب انتقاداته اللاذعة لبايدن مشيرا إلى أن العالم بأسره كان "يتهكم على الولايات المتحدة" خلال فترة ولايته، بينما الآن استعادت البلاد احترامها الدولي.

تأتي هذا التصريحات كأحدث حلقة في سلسلة طويلة من الانتقادات التي يوجهها ترامب لسلفه الديمقراطي.