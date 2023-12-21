في خطاب متلفز في 14 نوفمبر(تشرين الثاني)، تعهد زعيم الحوثيين في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر. ومنذ ذلك الحين، شنت الجماعة المدعومة من إيران سلسلة من الهجمات البحرية. ووقعت أهم حادثة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما تم الاستيلاء على السفينة جالاكسي ليدر، وهي سفينة تجارية متوجهة إلى الهند مملوكة لشركة إسرائيلية. ووقع الهجوم الأخير في 16 ديسمبر(كانون الأول)، عندما أعلن الجيش الأميركي أنه اعترض طائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون مستهدفة السفن التجارية. ومن المرجح أن تستمر هذه الهجمات مع تصاعد الحرب في غزة.

كما هو الحال مع حزب الله في لبنان، يركز جانب كبير من خطاب الحوثيين على قضية الشعب الفلسطيني. وفي حين أن لحزب الله تاريخاً في قتال إسرائيل وبناء يواصل الدعوة إلى استمرار وجود مقاومة مسلحة في لبنان، فإن الحوثيين، الذين يقعون بعيداً عن إسرائيل، لم يشاركوا في أي مواجهة حتى الآن. هذه هي المرة الأولى منذ بدء الحرب في اليمن التي يظهر فيها الحوثيون تورطهم في صراع مع إسرائيل.

وقد أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها من امتداد الصراع بين حماس وإسرائيل إلى جبهات جديدة، وأشارت إلى دور إيران في هجمات الحوثيين. تخدم هذه الهجمات مصالح كل من إيران والحوثيين وتكشف عن فشل كبير من جانب المجتمع الدولي في توقع التأثير طويل المدى للحرب في اليمن.

توافق المصالح مع سياسة إيران الإقليمية

قبل أسابيع قليلة فقط من بدء الحرب في غزة، أقام الحوثيون عرضًا عسكريًا ضخمًا لاستعراض قدراتهم العسكرية. عرضوا فيها طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية وأسلحة أخرى بعيدة المدى. تم إجراء هذا العرض على الرغم من مشاركتهم في محادثات مع المملكة العربية السعودية ووجود وقف نشط لإطلاق النار منذ أبريل (نيسان) 2022. وكان العرض محاولة لصرف الانتباه عن الضغط الشعبي المتزايد الذي يدعوهم إلى الوفاء بالتزاماتهم الإنسانية.

منذ عام 2022، حقق الحوثيون مكاسب مالية نتيجة تخفيف السعودية القيود على السفن التجارية، وفتح رحلات جوية إلى مطار صنعاء، وتنفيذ إجراءات أخرى تهدف إلى المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية. لكن في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لم يتلق العاملون في القطاع العام رواتبهم منذ منتصف عام 2016، ولم يتغير هذا على الرغم من المحادثات الجارية مع السعوديين. ومع تزايد الضغط الشعبي الذي يدعو الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتهم، فإنهم يستخدمون التصعيد في غزة لتجنب السخط الشعبي العام. في الماضي، برر الحوثيون أفعالهم بالادعاء أنهم يقاتلون التحالف الذي تقوده السعودية وحلفاؤه على الأرض. والآن، يمكنهم القول إنهم يقاتلون الولايات المتحدة وإسرائيل، ولديهم جبهة قتال مفتوحة على البحر الأحمر.

وعلى جبهة أخرى، تواجه إيران انتقادات عامة بسبب ردها الضعيف على الصراع الدائر في غزة. الصور القادمة من غزة والزيادة الصارخة في عدد الضحايا المدنيين أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الرأي العام العربي. للمرة الأولى تعجز إيران عن استغلال غضب الشعوب العربية. وقد بدا حزب الله مقيداً بشكل غير عادي، على الرغم من تعهده لسنوات عديدة بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني. وأصبح هذا واضحا عندما خرج قادة حماس في مناسبات متعددة ليقولوا إنهم يتوقعون المزيد من إيران وحلفائها. لقد قدمت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خدمة لايران لحفظ ماء الوجه، حيث أظهرت أن إيران تجد طرقًا أخرى لدعم حلفائها في غزة. إن قدرات الحوثيين بعيدة المدى هي أسلحة توفرها إيران، ومن المرجح أن تستمر في التدفق. وهذا الترتيب يخدم كلا من الحوثيين والإيرانيين.

فشل المجتمع الدولي

من الصعب تجاهل حقيقة أنه قبل بضع سنوات فقط، في أواخر عام 2018، مارس المجتمع الدولي بقيادة المملكة المتحدة ضغوطًا دبلوماسية كبيرة على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية لوقف العملية العسكرية التي كانت قريبة جدًا. لطرد الحوثيين من الساحل الغربي لليمن. وحذر مبعوث الأمم المتحدة في ذلك الوقت، مارتن غريفيث، من أن الاستيلاء العسكري الكامل على مدينة الحديدة الساحلية من قبل التحالف والقوات اليمنية من شأنه أن يتسبب في تعطيل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في شمال اليمن. وكبديل، توسط بين الأطراف لتوقيع "اتفاق استكهولم" والذي نص على ان يقوم كل من الحوثيين والقوات الحكومية بإعادة انتشار منظم يشرف عليه مراقبون من الأمم المتحدة.

وذهبت المملكة المتحدة إلى حد تقديم قرار لمجلس الأمن لتعزيز الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. اتخذ الحوثيون قرارًا تكتيكيًا للإشارة إلى موافقتهم على الاتفاق مع المماطلة في التنفيذ. على الرغم من وجود اشارات واضحة على قيام الحوثيين بتحصين مواقعهم في الحديدة وعبر طول الساحل الغربي، واصلت المملكة المتحدة الضغط على الحكومة اليمنية لعدم شن أي هجمات. سافر وزير الخارجية البريطاني آنذاك، جيريمي هانت، إلى عدن للقاء المسؤولين اليمنيين وسلم ما وصفها بأنها رسالة صعبة، وحثهم على وقف أي خطط عسكرية ضد مدينة الحديدة الساحلية.

لم يستمر جيريمي هانت في منصبه لفترة طويلة. استقال بعد تعيين بوريس جونسون رئيساً للوزراء. ومع ذلك، فإن تأثير مناوراته في السياسة الخارجية على اليمن سيستمر لعدة سنوات. واصل الحوثيون ترسيخ أنفسهم عبر الساحل الغربي واستمروا في تلقي الأسلحة من إيران. إن المكاسب المالية التي حققها الحوثيون عبر الحديدة لم تشجعهم على تغيير نهجهم العسكري.

باختصار، أدت سياسة الاسترضاء والاحتواء إلى نتائج عكسية. وبعد أن عزز الحوثيون قوتهم، يستخدمون الآن الساحل الغربي كقاعدة انطلاق لاستهداف السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر.

أعدت إيلاف التقرير عن موقع "روسي" الصادر عن المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن. للاطلاع على النسخة الانكليزية