أكثر ما يلفت النظر في المهجر هو الدور الكبير الذي باتت تلعبه المرأة العربية، خصوصاً بعد وصولها إلى البلاد الأوروبية، مقارنةً بما كانت تعيشه في بلادها التي شهدت ولادتها ونشأتها حتى اللحظة التي تمكنت فيها مع أسرتها، أو بمفردها، من الهجرة إلى تلك الدول والاستقرار فيها. لقد سمحت هذه الدول باللجوء إليها واحتضان أعداد كبيرة من المهاجرين الهاربين من ظلم الحكام العرب الطغاة، نتيجة المعاناة التي عاشوها على يد هؤلاء الحكام الذين حكموا رعاياهم بالحديد والنار. تلك المعاناة زادت بعد الربيع العربي الذي لم يُنصف أحدًا، لا سيما المتزوجين الذين وصلوا إلى أوروبا مع زوجاتهم وأبنائهم واستقروا هناك.

في تلك البلاد، بعد أن بدأت المرأة تأخذ دورها وتعرف حقوقها وواجباتها، تحولت إلى "أسد مفترس" في مواجهة الزوج، بعيدًا عن الأعراف والتقاليد التي كانت تُعنى بها في بلادها. في الماضي، كانت المرأة تهتم بمشكلات زوجها، وتدعمه، وترأف بحاله، لكن في المهجر تغيّر الأمر كليًا. لم يعد يهمها رضا الزوج، ولم تعد تخاف من مصير الطلاق الذي كان يرعبها ويمنعها من التقدم في بلادها الأم.

اليوم، في أوروبا، تصاعدت لهجتها وشراستها تجاه الزوج، الذي بات في نظرها مجرد "لعبة" تتحكم فيها كيفما شاءت. وفي مواجهة تصرفاتها المخجلة والمثيرة للريبة، يلجأ الزوج إلى "التطنيش" والخضوع، وإلا فمصيره الطرد من البيت. نعم، هذا ما يحدث للكثير من الأزواج، وما زالت الأمور تسير في اتجاه الفوضى، مما يؤدي إلى تصرفات مشينة تزيد من يأس الأزواج.

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أغلب الأزواج اليوم يعاملون زوجاتهم باحترام مبالغ فيه دون اقتناع حقيقي، والنساء لا يترددن في التصرف بقسوة وجفاء بعيدًا عن أي ضوابط أخلاقية. أصبحت المرأة هي المسيطرة على البيت، تتدخل في كل كبيرة وصغيرة، بينما الزوج يقف متفرجًا، عاجزًا عن مواجهة سطوتها. إذا حاول منعها أو الاعتراض، قد تلجأ الزوجة إلى الشرطة أو تطلب الطلاق، وهذه أبسط الحلول!

هذه الصورة يعاني منها معظم العرب المتزوجين من نساء عربيات في أوروبا. بعد أن وصلن إلى أوروبا وبدأن حياتهن الجديدة، تغيّرت سلوكياتهن وصارت النساء يتصرفن بوقاحة، حتى أن بعضهن يلجأن للعنف الجسدي واللفظي تجاه أزواجهن. والزوج، من جانبه، يلتزم الصمت لتجنب تفاقم المشاكل.

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الحياة في المهجر غيّرت النساء، وصرنا نشهد حالات طلاق متزايدة نتيجة تصرفاتهن التي لا تخجل من طلب الطلاق والانفصال للعيش بمفردهن مع أولادهن. يتصرفن في المساعدات المالية التي تمنحها لهن الحكومات الأوروبية كما يحلو لهن، بينما الزوج يواجه خطر السجن أو حتى القتل في بعض الحالات، نتيجة ما آلت إليه العلاقة الزوجية. وكما قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: "لا يسلمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى... حتى يُراقَ على جوانبه الدمُ".