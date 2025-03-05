المحرِّض: عقلية مأزومة وضمير ميت

تتجذر ظاهرة التحريض في أي وسط اجتماعي أو حتى نخبوي، كداء اجتماعي خطير، حيث يتحرك المحرض ككائن مريض، مشبع بالحقد والدناءة، غير قادر على مواجهة من يتفوق عليه بجدارة، فيلجأ إلى وسيلة جبانة، لا تستند إلى شرف المواجهة، بل إلى دسائس خفية، تستهدف محاولات إسقاط الآخر عبر أدواته المشبوهة والرخيصة، التي غالبًا ما تكون مجرد دمى، إما ساذجة أو مأجورة أو شريكة في الجريمة. ويكمن جوهر وأسُّ التحريض في انعدام الأخلاق، حيث يستغل المحرِّض غياب الوازع الأخلاقي لدى أتباعه، ليحركهم كأدوات لتنفيذ أجنداته القذرة.

المحرَّض: الأداة العمياء والضحية المستترة

المحرَّض- بفتح الرَّاء- هو في الواقع، ليس مجرد أداة، فحسب، بل هو شخص يفتقد إلى القدرة على التفكير المستقل، أو لديه استعداد مسبق لارتكاب الشر. إنه شريك في الجريمة، حتى وإن كان تابعاً، سواء بوعي منه أو من دون وعي. وقد يكون في بعض الأحيان مغرَّرًا به، إلا أنه انتهازي أو مرتزق، يقتات على الفتات، مستعد للتحول إلى أداة تنفيذية في أي لحظة، دون إدراك أنه هو الآخر ضحية في نهاية المطاف. فالمحرّض بفتح الراء، غالبًا ما يجد نفسه مستنزفًا، وعندما تنتهي مهمته، يتم التخلي عنه بسهولة، بل ربما يصبح هو ذاته هدفًا لتحريض جديد، من قبل محرضه، أو يغدو الأخير هدفاً له، بعد زوال الرابط الواهي القصير بينهما.

ولا يقتصر التحريض على المستوى الفردي، بل يتسع ليشمل المؤسسات وحتى الدول. إذ يتحول المحرضون في الحياة الوظيفية، إلى عيون للسلطة، "إمعيين"، وأدوات قذرة تُستخدم لإزاحة المميزين وأصحاب الكفاءة. كما ويكون التحريض في المعارك السياسية، بمثابة السلاح الأخطر، حيث تُصنع الفتن في مختبراته العفوية أو المنظمة بين الشعوب، ويتم التلاعب - بوساطته - بالعواطف، لإثارة العداء بين الجماعات. وقد برعت أجهزة الأنظمة الدكتاتورية في استغلال التحريض، فزرعت الريبة بين أفراد المجتمع ليسود حكامها، وتحكمت بمصائر الشعوب عبر صناعة الكراهية والوشاية.

التحريض والمرض النفسي: حاجتهم إلى العلاج أم الإدانة؟

وإن كان المحرِّض بكسر الراء والمحرَّض بفتحها، يشتركان في الجريمة، فإنهما يشتركان أيضًا في المرض. فالمحرِّض يعاني من اضطراب أخلاقي ونفسي، يخلق لديه رغبة دائمة في الانتقام وتشويه الآخرين، بينما يعاني المحرض بفتح الراء من ضعف الشخصية وسهولة الانقياد. حيث كلاهما بحاجة إلى علاج، إما نفسي أو مجتمعي، لإنقاذهما قبل أن يصبحا نواة أدوات دمار شاملة. وقد يكون الحل في مواجهتهما لا بالانتقام، بل بكشف حقيقتهما وتعريتهما أمام المجتمع، لأن النور وحده كفيل بكشف عتمتهما وأمثالهما!

وغالبًا ما يكون الهدف الأسمى للمحرِّض - بكسر الراء - هو النخب، المفكرين، القادة الحقيقيين، المميزين، الذين يشكل وجودهم تهديدًا للمحرضين، لأنهم يعكسون الضوء على قبحهم الداخلي. لذلك، تتوجه حملات التحريض إليهم أولًا، في محاولة لاغتيالهم معنويًا، وإقصائهم عن المشهد، عبر نشر الافتراءات، أو عبر تجنيد قطعان من البلطجية الإلكترونيين، الذين يمارسون الاغتيال الرمزي، عبر التشويه المستمر. ويشمل التحريض أيضًا تدمير العلاقات الإنسانية، بين الأصدقاء، بين العشاق، كما حدث في قصة مم وزين، حين لعب بكو دور المحرض الذي أشعل الفتنة، فكان سببًا في مأساة العاشقين. وكثير من أمثاله في التاريخ تحولوا إلى أدوات تخريب.

ورغم ذكاء المحرض في التخفي خلف الأدوات التي يديرها، إلا أنَّ الزمن كفيل بفضحه. حيث غالبًا ما يسقط في الفخ الذي نصبه لسواه، إذ لا يمكن للخبث أن يستمر طويلاً دون أن ينكشف. فمن المثير للسخرية أن المحرض غالبًا ما يكون شخصًا قريبًا من الضحية، شخصًا كان له فضل عليه، أو لم يؤذه يومًا ما. هذا الوجه المزدوج للمحرض يعكس عمق خسته ونذالته، لكنه أيضًا يحدد المصير الذي ينتظره: الانكشاف ثم السقوط المدوي. وما أكثر المحرضين الذين سقطوا، بعد أن انقلبت أدواتهم ضدهم، لأن هذه الأدوات لا تبقي على سر، إما لسذاجتها، أو لأنها منفعية، قلقة، زئبقية، حرباوية، وحربية، تتنقل من موقع إلى آخر، نتيجة حاجتها، أو لافتقادها إلى مقومات الشخصية المتماسكة التي تصدر أفعالها عن وعي وقناعة؟!

وإذا كان التحريض قد توسع ليصبح وباءً يفتك بالمجتمعات، فلا بد من وضع حد له. ولا يتم ذلك عبر سن قوانين تجرّمه، فحسب، بل أيضًا عبر بناء وعي جماعي يرفض هذا النمط من السلوك. فالمجتمع الذي يسود فيه التحريض والفتنة، تنتشر فيه الجريمة، يسيطر عليه الشك، كي تتلاشى الثقة، وتنهار القيم الأخلاقية. لذلك، فإنه لا بد من فضح المحرضين، وتعريتهم أمام الآخرين، ورفع مستوى الحصانة ضد أكاذيبهم.

تأسيساً، على كل ما سبق، وأمام بعض توصيفات هذه الظاهرة الخطيرة، بل هذا الداء الناخر في الجسد الاجتماعي، أرى أنه ما أشد حاجة مجتمعاتنا إلى رفض هؤلاء المحرضين، وإلى نبذ المحرضين بفتح الراء الذين طالما كانوا وقود أجهزة النظام وأسماعها وآذانها، نتيجة ما يغتلي في نفوسهم من غل وكراهية،، باعتبارهم أدوات رخيصة في لعبة قذرة، جاهزين للولاء لأية سلطة. بل وما أشد حاجتنا إلى مواجهة هذا الوباء، قبل أن نكون في مواجهة قطعان مسعورة، تنهش محيطها بلا وعي، كي تتوسع الدائرة، وتبدأ ردود الفعل عليها، لصالح من يتخفى في الظل، ضاحكًا من سذاجة ضحاياه!