من 20 آذار (مارس) 2024 إلى ما يقابله عام 2025، عانى نظام الملالي من سلسلة أزمات متتالية - دوامة من الانتكاسات السياسية والعسكرية والاقتصادية والدولية التي كشفت عن تصدعاته الداخلية وشجعت على دعوةٍ ناشئة للتغيير. ومع ضعف قبضة النظام الحديدية، يهتف شعبٌ كان مقموعًا في السابق مطالبًا بالتغيير، مُرددًا صدى الروح الثورية التي سادت العقود الماضية.

التصدعات الداخلية والصراعات الفئوية

بدأ العام بتصدعاتٍ عميقة بدأت تتشكل في واجهة النظام. شهدت انتخاباتٌ برلمانيةٌ صوريةٌ مرتين - في آذار (مارس) وأيار (مايو) 2024 - نسبة مشاركةٍ رسميةٍ بلغت 30 بالمئة على مستوى البلاد و15 بالمئة فقط في طهران، بينما أشارت تقديراتٌ مستقلةٌ إلى انخفاض نسبة المشاركة إلى 8.2 بالمئة. لم تُعمّق هذه النتائج المُتلاعب بها خيبة الأمل العامة فحسب، بل مهدت الطريق أيضًا لأزمة قيادة غير مسبوقة. في 19 أيار (مايو) 2024، أحدثت الوفاة المفاجئة لرئيس النظام إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية فراغًا مفاجئًا في أعلى مستويات السلطة. ولم تُسهم الانتخابات الرئاسية التي تلت ذلك في 28 حزيران (يونيو) 2024، والتي شهدت ظهور مسعود بزشكيان منتصرًا مُعلنًا وسط مزاعم تزوير مُتفشية وإقبال غائب بنسبة تقارب 60 بالمئة، إلا في تسليط الضوء بشكل أكبر على تدهور النظام. لم تكن "حكومة الوحدة" المشؤومة أكثر من مجرد واجهة، فقد شاب وجودها القصير صراعات داخلية لا هوادة فيها. خاضت الفصائل المتنافسة - التي تنازع على كل شيء من الجنسية المزدوجة والفساد المستشري إلى فرض الحجاب الإلزامي - حربًا مفتوحة على مقاعد مجلس الوزراء والسيطرة البرلمانية. حتى محاولات تخفيف الرقابة على الإنترنت، والتي كانت تهدف إلى تهدئة الاضطرابات المدنية المتصاعدة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، قوبلت بمقاومة شرسة من الفصائل المتطرفة. وأكدت إقالة شخصيات رئيسية مثل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي ونائب الرئيس محمد جواد ظريف أن أي مظهر من مظاهر الوحدة محكوم عليه بالانهيار تحت وطأة صراعات السلطة المتجذرة والسياسات المالية المتباينة.

الاحتجاجات والاضطرابات السياسية

سرعان ما انفجر السخط الكامن تحت السطح في سيل من الاحتجاجات. طوال عام 1403، خرجت جوقة من الأصوات - طلاب ومتقاعدون وعمال وفئات اجتماعية لا حصر لها - إلى الشوارع احتجاجًا متحديًا ضد نظام فقد شرعيته. في أواخر عام 2024، أصبحت أساليب الدولة القاسية واضحة تمامًا عندما نظمت تدريبًا ضخمًا في طهران لترهيب المعارضين. تصاعد الوضع بحلول كانون الثاني (يناير) 2025، عندما نفّذت قوات حرس الملالي، بدعم من 110 آلاف من قوات الباسيج، مناورة عسكرية أكبر - في محاولة واضحة ويائسة لردع انتفاضة سرعان ما أصبحت حتمية.

وبلغت وحشية النظام مستويات جديدة في أعقاب مقتل طالب خلال احتجاجات الحرم الجامعي في طهران، وهي الحادثة التي حفّزت موجة من الغضب. وبلغت الاضطرابات ذروتها خلال مهرجان النار السنوي "تشهار شنبه سوري" في 18 آذار (مارس) 2025. تحدى المواطنون في أكثر من 130 مدينة قوات الأمن، وأشعلوا صور المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، وطالبوا بإنهاء استبداد الملالي.

النكسات الاستراتيجية والإقليمية

بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) 2024، تعرّض الموقع الاستراتيجي الخارجي لإيران لضربات قاضية حيث استُهدفت شبكات وكلائها الرئيسية بشكل منهجي. في الأول من نيسان (أبريل) 2024، أدى هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا إلى مقتل العميد زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي وسبعة مسؤولين آخرين كبار في فيلق القدس، مما ألحق أضرارا بالغة بالقدرة العسكرية لطهران.

وفي لبنان، ضربت ضربات منسقة في أيلول (سبتمبر) 2024 قلب حزب الله: ففي 20 أيلول (سبتمبر)، قتل هجوم إسرائيلي إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان النخبوية، وفي 27 أيلول (سبتمبر)، أجبر اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المرشد الأعلى خامنئي على إعلان الحداد الوطني لمدة خمسة أيام.

وكان انهيار النظام السوري في كانون الأول (ديسمبر) 2024 كارثيًا بنفس القدر. فلم تؤدِ الإطاحة ببشار الأسد إلى خسارة مليارات الدولارات من الاستثمارات وقطع ممر عسكري حيوي إلى لبنان فحسب، بل أدت أيضًا إلى تدمير مراكز قيادة رئيسية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتفاقم التدهور اللاحق لقوة إيران بالوكالة بسبب الاشتباكات العنيفة بالقرب من بيروت، والاستيلاء على شحنات حزب الله في مطار بيروت، والكشف المذهل عن تدخل طهران اليائس في المحافظات الساحلية السورية. وفي الوقت نفسه، أدى موقف تركيا المتزايد الحازم ضد التدخل الإيراني وإعادة تقييم أذربيجان الاستراتيجية في المنطقة إلى تقليص نفوذ طهران بشكل أكبر. في لبنان، أدى تشكيل حكومة جديدة، والانقسامات الداخلية، والضغوط الخارجية إلى تعميق الانقسامات طويلة الأمد، تاركةً طهران معزولةً حتى عن حلفائها التقليديين.

الانهيار الاقتصادي الحر وسط إخفاقات هيكلية

بالتوازي مع الأزمات السياسية والعسكرية، انحدر الاقتصاد الإيراني إلى حالة من الفوضى. وتحولت عقود من سوء الإدارة، والعقوبات الدولية، والفساد المستشري إلى كارثة اقتصادية. في بداية العام، كان سعر صرف الدولار الأمريكي يُتداول عند حوالي 60 ألف تومان؛ وبحلول نهاية العام، تضاعف سعر الصرف في السوق الحرة ليتجاوز 100 ألف تومان. وقد أبرز التضخم الجامح، وانهيار الأسواق المالية، وتراجع مؤشر الأسهم بمقدار 34 ألف نقطة، حالة اليأس المالي التي تعيشها البلاد. وحذر محللون من "دنيا اقتصاد" من أن البلاد تسير نحو تراجع التصنيع، مع إغلاق واسع النطاق للمصانع وارتفاع حاد في معدلات البطالة. تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب النقص الحاد في المياه. ومع جفاف 57 بالمئة من السدود تقريبًا، ومعاناة طهران من هبوط كبير في مستوى الأرض، هددت أزمة المياه بالتفاقم إلى كارثة شاملة.

وأدخلت ميزانية الحكومة رقم 1404 اليائسة - المصممة لدعم بقاء النظام - سلسلة من الزيادات الضريبية الجائرة والرسوم الجديدة التي تهدف إلى استنزاف كل قطرة من إيرادات الشعب المعذب. هذه الإجراءات، بما في ذلك ارتفاع ضرائب الشركات والأفراد، لم تؤدِ إلا إلى تعميق الاستياء العام وزيادة المخاوف من الانهيار الاقتصادي.

انتهاكات حقوق الإنسان والإدانة العالمية

لعل أشد الاتهامات إدانةً للنظام جاءت من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان. كشف تقرير شامل من 252 صفحة صادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، نُشر في 18 آذار (مارس) 2025، عن سلسلة من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. واستنادًا إلى أكثر من 38,000 قطعة من الأدلة ومئات شهادات الضحايا، أوضح التقرير بالتفصيل كيف تصاعد القمع الحكومي إلى حملة لا هوادة فيها من التعذيب والإعدامات العلنية والقمع الوحشي للأقليات العرقية والدينية.

وفي عام 2024، سجل النظام أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ عام 2015، بأكثر من 1,000 عملية إعدام - وعدد مقلق للغاية من هذه العمليات نُفذ ضد النساء وحتى الأحداث الجانحين. وقد أثار هذا التقرير، إلى جانب القرار الحادي والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2024، والذي أدان استخدام إيران غير القانوني لعقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية والممارسات القمعية الأخرى، إدانة دولية. وعلى الساحة العالمية، ازدادت عزلة إيران. فمن أوائل عام 2024 وحتى أوائل عام 2025، أدت مجموعة من التدابير الدولية إلى تقويض مكانة طهران الهشة بالفعل. واستهدفت الدول الغربية، بالتنسيق مع حلفائها في جميع أنحاء العالم، شخصيات ومؤسسات رئيسية في النظام. في سلسلة من الخطوات الحاسمة، طردت كندا مسؤولين رفيعي المستوى وصنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؛ وداهمت ألمانيا ممتلكات مرتبطة بالنظام وأغلقت مراكز ثقافية رئيسية؛ وفرض كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات شاملة زادت من القيود على الشبكات المالية والعسكرية الإيرانية.

وفي أوائل عام 2025، أعادت أميركا فرض حملة "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني. وقدّم الكونجرس الأميركي قرارًا ثنائي الحزب يحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وبفرض عقوبات جديدة على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بقطاعي النقل الجوي والشحن الإيراني، جمعت إدارة ترامب الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية التي تستهدف المؤامرات المدعومة من إيران، وأكدت التزام واشنطن بتقليص نفوذ طهران الإقليمي وتعطيل تمويلها للإرهاب.

قوة المقاومة الإيرانية عام 1403

في أواخر عام 1403، تقدمت صفوف المعارضة الإيرانية، لا سيما في مناطق المهجر. شهد العالم العام 2024، تقدمًا ملموسًا في مؤسسات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي أظهرت أن لديها أجندة مدنية تستند إلى ديمقراطية مدنية وسيادة القانون. ومع تصاعد الاضطرابات الشعبية، أكد الأمين العام للمجلس، مريم رجوي، موقفها الراسخ في تأكيد أن مآل النظام الإيراني حتمي.

التوجهات المستقبلية

بينما دخلت إيران عام 1404 مع استمرار الاضطرابات والركود، أصبح الصراع على السلطة أكثر تعقيدًا. مع سقوط القيادات القديمة، والخيارات العسكرية والسياسية لم تكن واضحة، حيث كانت التقارير عن الاضطرابات المدنية متزايدة. الحرب الدائمة بين الإصلاحيين والمتشددين وتدهور وضع الحكومة المدني يهدد بشلل النظام في السنوات المقبلة.