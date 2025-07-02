أعيش في الغرب مع عائلتي منذ سنوات عديدة، وأكسب رزقي هنا. جيراني وأصدقائي غربيون – مسالمون وصادقون وذوو ضمير حي. كما في كل أنحاء العالم، هناك هنا أناس طيبون وكرام وذوو حس بالعدالة.

ما أكتبه هنا لا ينبع من نقد خارجي. إنها صوت شخص على دراية عميقة بالغرب، شخص يقدّر ثقافته ويحترم مُثُله العليا. لا يتعلق الأمر بالسياسة فحسب، بل بالإنسانية والوضوح الأخلاقي والمسؤولية.

على مدى عقود، وضع الغرب معايير عالمية في حرية الفكر، وسيادة القانون، والعلوم، والفنون، وحقوق الإنسان. لم تشكل هذه القيم المجتمعات الغربية فحسب، بل ألهمت الإنسانية بأسرها. لذلك، أكنّ احترامًا عميقًا وامتنانًا صادقًا.

ولهذا السبب بالتحديد، يجب أن نطرح الآن أسئلة صعبة: كيف يمكن لحضارة راسخة ومؤثرة أن تخلق هذا العدد الكبير من الأعداء الجدد في غضون 30 عامًا فقط؟ ولماذا كان الصمت هو السائد في الأماكن التي عانت أكثر من غيرها؟

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وحتى في أجزاء من أوروبا، نرى نمطًا متكررًا: أولاً، يتم دعم زعيم استبدادي، ويتم تجاهل صوت الشعب. ثم تأتي الأزمة والتدخل العسكري، وفي النهاية، الدمار والفوضى والتشريد. ثم يأتي الصمت.

كان صدام حسين مدعومًا في يوم من الأيام، ثم أطيح به. تم إبرام اتفاقات مع القذافي، ثم قُتل في الشوارع. انتفض الشعب السوري – وتُرك وشأنه. في إيران، ملأ الناس الشوارع – وتجاهلهم العالم. اليمن، ليبيا، أفغانستان... والقائمة تطول.

بالطبع، كان النظام الإيراني قمعيًا. حكم صدام بوحشية. كان القذافي ديكتاتورًا. لا أنكر أيًا من هذا.

لكن هل كان من العدل أن يعاني شعب بأكمله بسبب أفعال أنظمته؟

إذا كان لا بد من إزالة ديكتاتور، فهناك طرق أكثر استهدافًا وأكثر مسؤولية. بفضل القوة الدبلوماسية والاقتصادية والتكنولوجية للغرب، كان من الممكن تغيير الأنظمة دون تحويل المدن إلى أنقاض، ودون إجبار الملايين على النفي.

اليوم، رحل هؤلاء الحكام لكن لم يحل محلهم العدل أو السلام أو الأمل. ما تبقى هو الخوف، والمرارة، والريبة العميقة في القيم التي كنا نعتبرها مقدسة.

الحرب لا تلوث الأرض فحسب. إنها تدمر أكثر من المباني – إنها تآكل مناخنا الأخلاقي. إنها تضرب الروح الإنسانية.

نتحدث كثيرًا عن النفايات البلاستيكية، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والانشطار النووي. لكننا نادرًا ما نتحدث عن أخطر أشكال التلوث: تآكل التعاطف.

هذا النوع من التلوث لا يمكن إعادة تدويره. لا يمكن ترشيحه أو تحييده. إنه يتسرّب إلى المجتمعات، ويضعف التضامن، ويسلب مناطق بأكملها إنسانيتها. وينتشر – خاصة حين يُساء تفسير اللامبالاة على أنها استراتيجية.

بالطبع، الغرب ليس المسؤول الوحيد. القادة المحليون، والفصائل المتطرفة، ودوائر السلطة الأنانية جميعهم يتحملون المسؤولية. لكن ما جعل الغرب قويًا حقًا في الماضي لم يكن فقط تقنيته أو قوته الاقتصادية، بل شجاعته في وضع المبادئ فوق المصالح.

إذا كانت هذه التدخلات مدفوعة في المقام الأول بالنفط، أو الاقتصاد، أو الحسابات الجيوسياسية، فإننا نبقى أمام سؤال واحد بسيط لكنه حيوي: هل كان كل هذا حقًا لا مفر منه؟ ألم يكن بالإمكان تحقيق نفس الأهداف دون المعاناة والتشريد والدمار؟

أعتقد أننا كنا نستطيع. العدالة والأمن، والرحمة والقوة، والقيم والاستراتيجية – يمكن أن تتعايش جميعها، إذا توفرت الإرادة الحقيقية.

قد تبدو بعض القرارات ناجحة اليوم. لكن غدًا – عندما ينظر أطفالكم وأحفادكم إلى هذه الحقبة – قد يسألون: "أين كنتم عندما حدث كل هذا؟"

لا أريد أن أواجه هذا السؤال بالصمت. أكتب هذا ليس معارضة للغرب بل كشخص لا يزال يؤمن بإمكاناته. لأنني أعلم أنه كان أفضل في الماضي. وأعتقد أنه يمكن أن يكون كذلك مرة أخرى.

* تشيتين آي رجل أعمال ومؤلف ألماني من أصل تركي، ترأس سابقًا الرابطة الفيدرالية للاقتصاد المتوسط في ألمانيا (BWA).