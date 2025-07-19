في الوقت الذي تقطع فيه السلطة الاتحادية في بغداد رواتب موظفي إقليم كوردستان لأكثر من ثلاثة أشهر، مسببة أزمات معيشية خانقة لعشرات الآلاف من العائلات، وفي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الولائية التابعة لها استهداف البنية التحتية الاقتصادية للإقليم، عبر قصف متكرر للمنشآت النفطية والمطارات، تخرج كوردستان لتقدم مشهدًا معاكسًا تمامًا في الأخلاق والسلوك السياسي.

فقد أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مؤخرًا استعداد حكومته لاستقبال جميع المصابين في فاجعة حريق (هايبر ماركت) الكوت(1) في مستشفيات الإقليم، وتقديم الرعاية لهم على نفقة الحكومة، دون تمييز أو منّة، وهذا الموقف لم يكن الأول، بل يأتي امتدادًا لنهج إنساني راسخ في سلوك حكومة الإقليم، حيث سبق أن فتحت كوردستان أبوابها لمصابي فاجعة غرق العبّارة(2) في الموصل عام 2019، وأرسلت فرق الغواصين للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، بالرغم من أن الميليشيات المتحكمة حينها في المدينة كانت تقصف مطار أربيل وتستهدف أمن الإقليم.

ثم جاءت فاجعة قاعة الأعراس(3) في الحمدانية، حين احترق أكثر من مائة مواطن معظمهم من النساء والأطفال إضافة إلى عشرات المصابين، لتعيد كوردستان الكرّة، فاستقبلت مستشفياتها العشرات من المصابين والجرحى وقدّمت لهم العلاج والرعاية المجانية، دون أن تلتفت إلى الجغرافيا أو الانتماء أو الخلفية الطائفية، كانت المأساة عراقية، وكانت استجابة كوردستان عراقية صادقة أيضًا.

إنها مفارقة كبرى: كوردستان، التي تُعامل من قبل المركز ككيان معادي أو خصم سياسي، تثبت في كل مناسبة إنسانية أنها أكثر حرصًا على وحدة العراق من “العراق الرسمي” ذاته، بينما تُستخدم الرواتب كسلاح، والمعابر كأوراق ابتزاز، والنفط كأداة تجويع، تبادر كوردستان لتغليب منطق الدولة، حيث الدولة مسؤولية لا انتقام، وحيث المصاب العراقي واحد سواء كان في الكوت أو السليمانية، في الحمدانية أو دهوك.

لقد صار واضحًا أن الصراع بين كوردستان والمركز لم يعد صراعًا على الصلاحيات أو الإيرادات فقط، بل هو صراع بين منطقين متناقضين في إدارة الحكم، منطق الدولة الذي يقدّم المواطن على السياسة، والكرامة على الصفقات، والضمير على السلاح، في مقابل منطق العصابة الذي يحوّل مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع، ويُخضع الناس للولاءات الطائفية والحزبية، ويستعمل الميليشيات كامتداد للسلطة.

الخطورة فيما يجري ليست فقط في تجويع الإقليم أو قصفه، بل في تكريس مفهوم مقلوب للدولة: دولة تُعاقب من ينجح في تقديم نموذج مختلف، وتتحالف مع الفوضى المسلحة لإخضاع الأقاليم التي ترفض الخضوع للمحاصصة والفساد.

ومع ذلك، لا تزال كوردستان ترد على الجراح بالمروءة، وعلى القصف بالرحمة، وعلى الحصار بالواجب الوطني، إنها لا تفعل ذلك فقط لتكسب الاحترام، بل لأنها تُمثّل ما تبقى من معنى الدولة في عراق يتآكل، حيث تذوب الحدود بين العصابات والقرار السياسي، وتُختطف المواطنة لصالح الأيديولوجيا.

ليست كوردستان كاملة، ولا تجربتها خالية من العيوب، لكنها بالتأكيد أكثر انسجامًا مع فكرة الدولة مما يُمارَس في المركز، فهي لم تغلق حدودها أمام الجرحى، ولم تميّز بين عراقي وآخر في لحظة الكارثة، ولم تستثمر في الألم كما تفعل بعض الأطراف في بغداد.

ربما لا تستطيع كوردستان إيقاف العدوان عليها، ولا إنهاء الحصار المالي، لكنها قادرة على تقديم الدرس: أن السياسة ليست سبيلًا للانتقام، وأن الوطنية ليست شعارًا، بل فعلًا أخلاقيًا يُختبر في المحن.

وهكذا، تبقى كوردستان بين منطق الدولة ومنطق العصابة… وتختار، بالرغم من كل شيء، أن تبقى على الجانب النبيل من التاريخ.

1 فاجعة الكوت: احتراق مركز للتسوق (هايبر ماركت) ووقوع أكثر من 60 قتيلًا ومئات المحروقين.

2 فاجعة العبّارة: غرق عبّارة متهالكة في نهر دجلة وعليها عشرات الأطفال والنساء.

3 فاجعة قاعة الأعراس: احتراق القاعة بمن فيها من مئات المحتفلين بزواج أحد المواطنين في قضاء الحمدانية شرق الموصل.