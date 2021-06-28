قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الظهران:يصدر عن مهرجان أفلام السعودية هذا العام عدداً من الكتب السينمائية وهي (سينمات عربية) لمحمد رضا، (لغز الواقع عنف الميديا) لأمين صالح، (عين الآلة) لحسين الحجيلي، و (عين الصقر) لعدد من المؤلفين، إضافة لكتابين عن الشخصيتين المكرمتين (مأمون حسن) و (بسام الذوادي).

يذكر أن أيام قليلة تفصلنا عن الدورة السابعة لمهرجان أفلام السعودية التي ستقام في الفترة من 1 إلى 7 يوليو 2021، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

حيث يأتي المهرجان من تنظيم جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء" بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

ويختار المهرجان في دورته السابعة محورًا مهمًا، وهو سينما الصحراء، ليتم تسليط الضوء على مكون أصيل، ومعطى جمالي يمتلك مقومات فلسفية تثري الخيال الإبداعي في كل الفنون، ومن أهمها السينما. وقد اتخذ المهرجان من موضوع الصحراء هويته البصرية بالإضافة إلى أنه سيقدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية مختارة تتناول الصحراء بأشكال فنية مختلفة، طيلة أيام المهرجان.