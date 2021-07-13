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إيلاف: إستنكرت الفنانة المصرية "زينة" تصريحاً نسب لزميلتها الممثلة المصرية "نيللي كريم" خلال لقاء تلفزيوني أجري معها في شهر رمضان العام الجاري.

وكانت نيللي قد صرحت في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية أن "زينة حبيبة وليست عدوة بالنسبة لها، لكن لامتها على التأخير وعدم الالتزام بمواعيد حضورها مواقع التصوير".



ورفضت زينة في تصريحات لـبرنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4" تصريح كريم عنها، وقالت إنها متأكدة أنها لم تصرح بهذا، ولو "كانت تريد إبلاغها بهذا الأمر كان يجب أن يكون من خلال اتصال هاتفي لا أن تعلم به الشعوب العربية".

وتابعت زينة أنه "ليس من أخلاق نيللي كريم التحدث عن زملائها في برامج تلفزيونية".

يذكر أن زينة مع نيللي كريم فنيا في عملين، الأول هو فيلم "واحد صفر" من إنتاج عام 2009، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومسلسل "لأعلى سعر" الذي عرض في شهر رمضان 2017.