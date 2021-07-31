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إيلاف: غيب الموت الفنانة الكويتية إنتصار الشراح بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أسبوعين من سفرها الى العاصمة البريطانية لإستكمال علاجها هناك في محاولة أخيرة لإنقاذها.

ونعى الفنان داوود حسين زميلته عبر حسابه على الإنستغرام حيث نشر تدوينة مرفقة بصورتها قال فيها: "إلى جنات الخلد أختي العزيزة.. لا اجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الاخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا.. اعذريني لا اجيد التعبير في أوقات الصدمات".

وتابع "لا أصدق أنني أنعيك وأطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء.. أم سالم أختي الغالية.. يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحها الطاهرة".



وكانت الفنانة الكويتية قد مرت بصعوبات صحية على مدر العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن.

وتعتبر الشراح إحدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية.

ومن أهم أعمالها مسرحية "باي باي لندن" و "انتخبوا أم علي " وبرنامج "فضائيات" و"أوبريت "بعد العسل" وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.