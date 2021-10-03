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إيلاف: أطلقت المؤلفة السمفونية العالمية والسفيرة الثقافية لاوركسترا قطر الفلهارموني دانه الفردان عملها الفني المصور الجديد "INDIGO" وذلك في 29 سبتمبر 2021. وتم عرضه حصرياً في نيويورك ومع منتدى بلومبرغ الاقتصادي الأوّل في قطر حيث استحوذ على اشادة النقاد.



العمل الرابع لفردان ساحر بما يكفي، يأخذك في رحلة تنشيط القوة البديهية التي تسمح لك باكتشاف مكنوناتك الداخلية خصوصاً أنّه مستوحى من نظريات اللون لإيقاظ كل ما في داخلك من طاقة وحياة.

تم تسجيل المقطوعة الأولى من الألبوم في استوديوهات كتارا في قطر، حيث جمع مواهب متنوعة من الفنانين منهم المنتج نيكو دالا فيكيا ، مهندس الصوت Matt Howe الحائز على جائزة غرامي وهو من اهتمّ بالتسجيل والميكسينغ، أمّا الماسترينغ لمازن مراد. وقد اهتمت بالعزف الأوركسترا القطرية الفلهارمونية.

العمل المصور تولى إخراجه رامي دانس حيث التقط مشاهد ساحرة في دار الإنتاج "كومون بيبولز" في لندن مع المنتج جيك ريفر باركر والمنتج التنفيذي توني روبرتس.

وعن العمل الذي تضمن 10 مقطوعات موسيقية قالت دانه: " تم تأليف كل قطعة بتنسيق لوني لالتقاط مزاج وحالة من الوجود والهدف بسيط من العمل هو أن ترى وتشعر بما لا يقدر عليه البشر".