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إيلاف: على هامش فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 ، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض برعاية وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر ومن تنظيم الشركة "بنش مارك"، افتتح الفنان عبد الرحمن محمد، أول أيام معرض الرياض الدولي على المسرح الأحمر لجامعة الأميرة نورة، حيث أحيى أمسية موسيقية غنائية جماهرية صاخبة تحت شعار "وجهة جديدة، فصل جديد"، قدّم خلالها باقة من أعماله الفنيّة عكست بشكل ملموس الأسلوب المبتكر والتوجه الإثرائي و قدرة الفنون على تقديم رسائل إلهام إيجابية وأمل على الحياة وفي الوقت عينه محفزة على المستقبل.

اعتلى عبد الرحمن المسرح وسط تصفيق وهتاف الجمهور، فرحب بالحضور، وقدم شكره للوطن الذي أتاح له هذه الفرصة وللأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة على دعمه الكبير للثقافة والفن، متمنيا أن يكون صوته وحضوره يليق بهذه المناسبة، موضحاً أن قصة الأمسية عبارة عن مقتطفات من تجربة حقيقة للبحث عن الذات والتواصل معها، عبر الموسيقى التجريبية البديلة، لعيش لحظة فصل عن الروتين وتشارك الطاقة والدهشة من خلال "الأمل الذي لن ينتهي".

ثمّ افتتح الحفل وهو يعزف ويغني "قولوا لها" تلاها باقة من أغانيه الذي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، مرفقة بلوحات ورسومات الGraphics من الحكاية سحرت الجمهور ونقلتهم الى عالم خيالي، إلا أن أغنية "لما تلاقينا" حظت على تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي رافقه في الغناء، إضافة الى أغنية "فعذبها حتى اذاب فؤادها"، "أصابك عشق" وغيرها.....

غير أن حماس وهتاف الجمهور لم يكن له حدود ولم يتوقف بل وصل النجم السعودي الى قمّة أمسيته الغنائية من خلال أغنية "يا من هواه اعزه واذلني" وأغنية "أغار عليها"، حيث تعالت هتافات الجمهور الذي رافقه في الغناء، ليحتل الحفل التراند الأول على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تداول الجمهور فيديوهات ومقتطفات من الحفل، سيّما نشرت شركة "بنش مارك" Benchmark أيضاً عدد من الفيديوهات عبر صفحتها الرسمية.

في حين تميزت أمسية أمس الجمعة بحضور شبابي بنسبة كبيرة لتكون تجربة تجمع بين الأصالة والتجديد، وبداية حفلات وأمسيات معرض كتاب الرياض 2021، والتي تأتي من ضمنها مسرحية الكنز، أمسية موسيقية للموسيقار عمر خيرت، أمسية غنائية موسيقية للفنانين سعدون جابر ونصير شمة، لتكون تجربة تمزج بين التنوع والتجديد في القوالب والأشكال الإبداعية، تحت شعار "وجهة جديدة، فصل جديد".