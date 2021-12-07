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إيلاف: تعود الفنانة المغربية وسيمة بأغنية خليجية بعنوان "باب القفص"بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية.

ومن المقرر أن تعرض الأغنية المصورة، التي تشكل أول تجربة لها باللهجة الخليجية، في منتصف ديسمبر الجاري، على اليوتيوب وعلى الفضائيات العربية.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد اشرف المطري، ومن الحان وتوزيع المايسترو حاتم المنصور، ومن إنتاج Tafatefe production، بينما تولت وسيمة إنتاج الأغنية المصورة التي تم تصويرها بين الرياض ودبي مع المخرج عادل سرحان.

وتحكي قصة خيانة موجعة، لكن الشموخ والكبرياء يطغى على الوجع في هذه الأغنية.

وفي خضم حديثها عن أغنيتها الجديدة تقول أن أجواء تصوير الفيديو كليب كانت أكثر من رائعة، مع المخرج عادل سرحان وطاقم التصوير، مضيفة أنها كانت مرتاحة وكأنها وسط عائلتها.

أما بخصوص غنائها باللهجة السعودية أكدت أنها لهجة جد محببة الى قلبها، وأن المغاربة يتقنون كل اللهجات.

وأعربت عن سعادتها بالأغنية، وتمنت أن تحصد نجاحاً كبيراً، مضيفة أن الأغنية تمتلك كل المقومات، من أجل التفوق.

والجدير بالذكر، أن الفنانة المغربية، كانت قد أصدرت في سنة 2017 ، أغنية مغربية مصورة بعنوان، "هاد السيد".



