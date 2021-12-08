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إيلاف: تعود الفنانة المصرية نيللي كريم خلال أيام إلى العاصمة المصرية القاهرة لتبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "أحوال شخصية" الذي يكتبه ابراهيم عيسى، ويخرجه ماندو العدل.

نيللي تتواجد حالياً في جدة لحضور فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الاحمر كضيفة شرف على المهرجان، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها في حفل الإفتتاح برداء تصميم نور ابراهيم رفقة زوجها لاعب السكواش العالمي هشام عاشور الذي ارتدى بدلة من تصميم كونكريت.

وانتهت نيللي مؤخراً من تصوير "الجسر" الذي تتعاون فيه مع المخرج بيتر ميمي وتؤدي دور دليلة قائدة إحدى المستعمرات بعد فناء البشرية.

وتنتظر كريم الانتهاء من تصوير دورها في الفيلم الملحمي الوطني "السرب".