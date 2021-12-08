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إيلاف: تنتظر الفنانة الفت عمر العرض التجاري لفيلمها الجديد " النهاردة يوم جميل" داخل جمهورية مصر العربية في الوقت الذي يتواصل عرضه داخل الكويت وعبرت الفت عن سعادتها بتحقيقه لايرادات كبيرة في عرضه هناك.



وتلعب فيه شخصية "صفاء" صديقة نجلاء بدر، وهي حسودة حقودة، وتغير منها منذ أن كانا مع بعضهما في الجامعة. ويشارك في بطولته الى جانبها الفنانين: باسم سمرة، ونجلاء بدر، وهنا شيحة، وألفت عمر، وأحمد وفيق، وانتصار، وهو من تأليف وإخراج نيفين شلبي

وكانت عمر قد لفتت الأنظار بإطلالتها وتألقها في حفل ختام الدورة ال٤٣ لمهرجان القاهرة، وإرتدت فيها رداءً اسود اللون من تصميم اسماء اسعد، وماكياج مرشد، ومصفف الشعر كريم ابو السعود، ومجوهرات 0369.

يذكر أن مجموعة قنوات on tv أعادت عرض مسلسلها "أجازة مفتوحة" بمجرد انتهاء عرضه.

وفي الوقت نفسه ولأول مرة ضمن حكايات سلسلة "زي القمر" يعاد عرض حكاية "مش هنفرح بيكي" حالياً.

وتقول الفت عمر عن مسلسل "أجازة مفتوحة" أنها لعبت فيه دور أماني صديقة لقاء الخميسي وزوجة مراد مكرم وهي في بدايتها كانت محبة للموضة والازياء. وتقع في حرج مع زوجها حيث يشك في وجود علاقة بينها وبين شريف منير بعد أن يجده فجأة في منزلهم.

وبعدها تحاول تحقيق ذاتها وتتحول لربة منزل مكافحة وتعمل كمدرسة موسيقى، ونجد بينها وبينه مباريات في تفاصيل الحياة اليومية، وعندما ينهار الوضع المالي لزوجها تقف بجانبه وتساعده. وتضيف الفت انها فرحة للغاية باعادة عرض المسلسل بهذه السرعة فبمجرد انتهاء عرضه تم اعادة الحلقات فوراً وهي ظاهرة غير مسبوقة وهي سعيدة ان تكون واحدة من بطلات هذا العمل، وتشكر المنتجة مها سليم، والمخرج محمد حماقي، على اختيارهم لها في هذا العمل الذين تعتبرهم "وش السعد" عليها.

أما عن حكاية "مش هنفرح بيكي" فتقوم بدور علا وهي زوجة وأم لطفلين، وصديقة جومانا مراد وتحاول طوال الوقت تحفيز صديقتها على الزواج رغم انها شخصياً ليست سعيدة، وزوجها يطلق على علاقتهم معاً "شاي بلبن" وهو المشهد الذي أصبح "تريند" وقت عرضه.