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إيلاف من جدة: حظي فيلم "شرف" للمخرج سمير نصر على عرض عالمي أول كامل العدد وذلك في إطار منافسته بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حضره كل من المخرج سمير نصر، المنتجة سيلفانا سانتاماريا، مديرة التصوير دارجا بيلز، الممثلون أحمد المنيراوي، فادي أبو سمرة، خالد هويسة، منتج مساعد نجيم جلاسكو مايدا، كما تواجد الناقد طارق الشناوي، الناقد عبد الستار ناجي، المخرج تامر عشري، المنتجة التونسية درة بشوشة، النجمة ميساء عبد الهادي.

وفي الندوة التي أجراها فريق المهرجان عقب عرض الفيلم، صرّح المخرج سمير نصر: "فيلم "شرف" يعبر عن الوطن العربي كله، لم نكن نريد جعل الفيلم قاصرًا على مصر، لذلك فضلنا أن يكون مكان السجن غير واضح بأية دولة، وأيضًا غير واضح الزمن تمامًا، كما كوّنا فريق تمثيلي من كل الدول العربية"، وتابع: "كنت أتمنى تواجد الأستاذ صنع الله إبراهيم معنا اليوم، ولكنه راسلني أمس وأخبرني بأنه يشعر بأننا حققنا شيئًا من الوحدة العربية من خلال هذا الفيلم".

كما قال بطل الفيلم الممثل الفلسطيني أحمد المنيراوي: "فيلم "شرف" هو أول تجربة سينمائية لي، فكان التحدي كبير جدًا، ولكوني فلسطيني، لم تكن لدي هذه الفرصة، أو أن يكون لي الحق في الحرية والتنقل والاطلاع على العالم العربي والشعوب". وأضاف: "سأظل ممنونًا طوال العمر للأستاذ سمير على هذه الفرصة، وأشكر فريق عمل الفيلم بشدة، فبرغم جميع اختلافاتنا وثقافاتنا، كنّا كعائلة أثناء التصوير ".

أما الممثل فادي أبو سمرة فقال: "لقد خلقنا وحدة من كل الجنسيات في هذا الفيلم".

وكشف الممثل التونسي خالد هويسة: "واجهت تحديًا بأنني تونسي وعلي أن أتحدث باللهجة المصرية، وأتمنى أن أكون قدمت الشخصية على المستوى المطلوب من النطق ومخارج الحروف، وأن أكون نجحت في توصيل المعنى".

ويضم الفريق التمثيلي للفيلم 7 جنسيات عربية مختلفة، وهم تونس، الجزائر، مصر، فلسطين، لبنان، سوريا، ليبيا.

يتناول سمير نصر خلال الفيلم، صعوبة الحياة وراء القضبان من خلال قصة شرف، الشاب الذي يدخل السجن بعد جريمة دفاع عن النفس. ليخوض رحلة تساعده على اكتشافه لنفسه وللمجتمع بأكمله من خلال عالم السجن الذي يستنسخ النظام الطبقي الموجود خارجه، فهناك العنبر "الميرى" الذي يضم المساجين الفقراء و العنبر "الشعبي" الذى ينعم فيه المساجين الأغنياء بالعديد من المميزات.

يقوم ببطولة فيلم شرف الممثلون أحمد المنيراوي، فادي أبى سمرة، خالد هويسة، رضا بوقديدة، توفيق البحري، سيناريو سمير نصر وصنع الله إبراهيم ، إخراج سمير نصر