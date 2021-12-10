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إيلاف من القاهرة: تشارك الفنانة المصرية الشابة "آيه إبراهيم" في بطولة الفيلم السينمائي "الورشة" من تأليف حسام موسى وأخراج محمد حمدي.

وعن مشاركتها فى الفيلم قالت إبراهيم: "رغم أننى شاركت من قبل في عدد من الأعمال السينمائية بأدوار صغيرة الا أنني سعيدة جدآ بأن تكون أنطلاقتي السينمائيه الحقيقيةمن خلال فيلم "الورشة" الذي يجسد معاناة قطاع كبير من الشباب الذي يتمنى العمل بالتمثيل وينتظر فرصة لتحقيق حلمه و أتمنى أن ينال الفيلم أعجاب الجمهور عند عرضه في السينمات".

وتضيف الممثلة الشابة: "سعدت جدآ بالوقوف أمام النجم نضال الشافعي، وهو فنان كبير و ناجح و له محبة كبيرة في قلوب المشاهدين، ورصيد كبير من الأعمال الناجحة. وعلى المستوى الأنساني وجدته متواضعاً، ومتعاوناً مع كل زملائه. كما سعدت بالعمل مع الفنانه الموهوبة سهر الصايغ وقد جمعنا مشهد صعب نبكي فيه، وبفضل تعاونها خرج بشكل جيد أشاد به كل فريق العمل .

وتستطرد: "فخورة بالوقوف أمام كاميرا المخرج المبدع محمد حمدي الذي له رصيد كبير من الاعمال الناجحة و كان لايبخل على أي ممثل بالتوجيه والنصيحة، ويهتم بأدق التفاصيل كي يخرج العمل بأفضل صورة ممكنة، وقد أكتشف أكثر من وجه جديد في الفيلم و منحنا فرصة كي تظهر مواهبنا للنور كما ساعدني في بناء الشخصية و التحضير لها.

وعن الشخصيه التي تجسدها في الفيلم قالت: "أجسد شخصية فتاة من أصول ريفية تعمل خادمة لدى سيدة و تعاني كثيراً و تحلم بأن تصبح نجمة وتحاول تحقيق حلمها هذا بالألتحاق بالورشة التي كونها نضال الشافعي والذي استأجر مسرح وقرر هو ومجموعة من الشباب من هواة التمثيل تقديم عرض مسرحي ليكون بمثابة بوابة عبورهم للشهرة.

جدير بالذكر أن آيه إبراهيم طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقد شاركت في عدد من الأعمال المسرحية و التلفزيونية المتميزة منها: مسلسل "ذهاب وعودة" بطولة أحمد السقا، ومسلسل "الزيبق" بطولة كريم عبد العزيز، ومسلسل "وضع أمني" بطولة عمرو سعد، ومسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني.

كما شاركت في عدد من الأفلام الروائية القصيرة، ولها مشاركات سينمائية في أفلام "سعيد كلاكيت"و "صابر جوجل" و "قسطي بيوجعني".

كما قامت بإخراج الفيلم الروائي القصير "ونس" والذي شارك في عدة مهرجانات سينمائية وحصل على المركز الثاني في مسابقة "كوني" والتي نظمها ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة.

