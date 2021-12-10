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أبو ظبي: فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور الذي حضر حفلها ضمن فعاليات مهرجان "أم الإمارات" بأبو ظبي بحلقها لشعرها بالكامل.

شيرين التي بادرت الحضور بسؤالهم "تقبلوني بشكلي ده"... أكملت قائلة: "أنا كدة فقت" في إشارة لحالتها بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

كما مازحت الجمهور بقولها "أنا بتحدى أصالة المرادي مش هتقدر تعمل كدة" في إشار الى أن أصالة لن تتجرأ على حلق شعرها بالكامل مثلها.

وتداول الجمهور على تويتر مقاطع من الحفل متفاعلين معها كل على طريقته ...

وشارك البعض في الجدل حول مظهرها الجديد ودافعوا عنها ضد من سخر منها...

@sherine

بنحبك وبنتقبلك زي مانتي بكل حالاتك عشان ده اللي حبيناه فيكي جرائتك و عفويتك ، مش شعر يعني اللي يخلي أي اهبل ما يتقبلكيش

احنا حبينا شيرين بصوتها بشخصيتها بروحها الحلوة

وأهم حاجة قولتيها انك فوقتي👌🏼

و ده اللي يهم وده اللي عايزينه ، عايزين شيرين بتاعت زمان#شيرين_فى_ابوظبي pic.twitter.com/jt8ghril7D — ابتهاج العبدلي 🇱🇾 (@baje_fa) December 10, 2021

اللي لازم تفهمي ياشيرين اننا بنحبك لشخصك ولشيرين الانسانة قبل شيرين الفنانة مش لشكلك احنا بنقبلك ف كل حالاتك، اكثر ناس بتحبك بجد هما احنا وهنفضل نحبك من غير مقابل لانك تستاهلي، احنا بنتمنى انك تكوني بخير بس ولو عايزا تستقوي بينا احنا موجودين ف اي وقت ❤ #شيرين_فى_ابوظبي @sherine pic.twitter.com/Zdc62SOXMY — ᴇsᴛʀᴇʟʟᴀ ᴍᴀʀɪɴᴀ♡ (@Soukeiiiiinah) December 10, 2021

والله مش عارفة امسح دموعي من وجعي عليها 💔

ولا اضحك علي خفة دمها😂#شيرين_عبد_الوهاب #شيرين #شيرين_فى_ابوظبي pic.twitter.com/LeVEZTEYPN — 𝑟𝑜 𝒔𝒉 (@Rola76842402) December 10, 2021

حبيبتي شيرين عادي احلقي عالصفر الشعر بيرجع بيطول بس العمر ما بيرجع،

المهم تضلي تغني وتركزي بموهبتك وجمهورك!

كلنا منتعرض لازمات بالحياة عاطفية صحية كل شي ومنوقع ومنقوم

منختار غلط لنختار صح وكل حدا بيتعلم من كيسه❤️#شيرين_فى_ابوظبي #شيرين_عبد_الوهاب #شيرين

pic.twitter.com/PW71HuOqez — PaparazziNew (@paparazziNew1) December 10, 2021

أديش قوية #شيرين_عبد_الوهاب لتطل بهالإطلالة

أديش صاعقة الرسالة لعم توصلها

امرأة أحبّت حد الخيبة وطلّقت، وجدت ذروة النفضة الداخلية في حلق الرأس والإطلالة بجرأة وثقة أمام مَن يحبونها#شيرين بتستاهل تستعيد نفسها، تحلق الرأس وتُحلّق.

السعادة ما بحياتها تقتصر على أحد#شيرين_فى_ابوظبي pic.twitter.com/HpzUtUB22W — Fatima Abdallah (@abdallah_fatima) December 10, 2021

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخراً مقطع فيديو للفنانة المصرية، حرصت خلاله على طمأنة جمهورها على حالتها، بعد انفصالها.



قالت "شيرين" في الفيديو المتداول: "أنا جامدة متخافوش عليا، جامدة بيكم، بحبكم ليا، يا عمري يا حياتي، بموت فيكو، أنا بحبكم أوي، أنتم كل حاجة ليا في الدنيا دي، أنا عندي أمي وبناتي وأنتم، ربنا يخليكم ليا".