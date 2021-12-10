أبو ظبي: فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور الذي حضر حفلها ضمن فعاليات مهرجان "أم الإمارات" بأبو ظبي بحلقها لشعرها بالكامل.

شيرين التي بادرت الحضور بسؤالهم "تقبلوني بشكلي ده"... أكملت قائلة: "أنا كدة فقت" في إشارة لحالتها بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

كما مازحت الجمهور بقولها "أنا بتحدى أصالة المرادي مش هتقدر تعمل كدة" في إشار الى أن أصالة لن تتجرأ على حلق شعرها بالكامل مثلها.

وتداول الجمهور على تويتر مقاطع من الحفل متفاعلين معها كل على طريقته ...

وشارك البعض في الجدل حول مظهرها الجديد ودافعوا عنها ضد من سخر منها...

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخراً مقطع فيديو للفنانة المصرية، حرصت خلاله على طمأنة جمهورها على حالتها، بعد انفصالها.


قالت "شيرين" في الفيديو المتداول: "أنا جامدة متخافوش عليا، جامدة بيكم، بحبكم ليا، يا عمري يا حياتي، بموت فيكو، أنا بحبكم أوي، أنتم كل حاجة ليا في الدنيا دي، أنا عندي أمي وبناتي وأنتم، ربنا يخليكم ليا".