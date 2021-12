قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف: لاقى مسلسل "And Just Like That" المستوحى من مسلسل "Sex and the city" نجاحاً كبيراً منذ عرض الحلقة الاولى منه. لكن هذا النجاح تزامن مع إتهام أحد أبطاله (كريس نوث) الذي يقوم بدور "مستر بيغ" بالاعتداء الجنسي على ثلاث سيدات حتى الآن.

لم ينكر نوث، إجراء لقاءات جنسية مع السيدات في عامي 2004 و 2015 ... لكنه يزعم أن الجنس كان بالتراضي.

لكن يبدو ان كلامه لم يقنع وكالته التي أوقفت التعامل معه يوم الجمعة بعد نشر قصة الضحية الثالثة.

فبعد أن نشرت صحيفة هوليوود ريبورتر، الخميس، روايتين منفصلتين عن امرأتين تتهمان نوث بالاعتداء الجنسي. كشفت الأولى تفاصيل الاعتداء حيث التقت بكريس أثناء عملها كمساعدة في وكالة ادارة الأعمال عام 2004، وتزعم أنها تعرضت للاعتداء في شقته في ويست هوليود في عام 2004 والأخرى في منزله في قرية غرينتش في عام 2015. قالت كلتا المرأتين، زوي وليلي ، لـلصحيفة أن "نوث" اغتصبهما من الخلف بينما كان يواجه المرآة.

وصرّح كريس: "إن هذه القصص من الممكن ان تكون قد حدثت قبل ثلاثين عاماً وكانت بالتراضي ولكن يبدو أن توقيت نشر هذه القصص تزامن مع النجاح الباهر لمسلسل And Just Like That.

عادت لتنشر قصة الضحية الثالثة التي تستخدم الاسم المستعار، آفا، وهي مديرة تنفيذية تكنولوجية تبلغ من العمر 30 عامًا أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قِبل ممثل الجنس والمدينة كريس نوث أثناء عملها كمضيفة ومغنية صالة في مطعم "دا مارينو" في وسط مانهاتن في عام 2010. كانت تبلغ من العمر 18 عامًا في ذلك الوقت وكان نوث يبلغ من العمر 55 عامًا .

تقول أفا: "كانوا يبحثون عن مضيفة جميلة يمكنها جذب الناس إلى المطعم ومضاعفة الترفيه في الليل حيث كان لديهم عازف بيانو يعزف مقطوعات موسيقية من برودواي" ، تشرح آفا عن تعيينها في المطعم الواقع في الشارع 49 قبالة تايمز سكوير. في سن 18، كانت قد تخرجت للتو من معهد الكونسرفتوار وكانت بحاجة ماسة إلى وظيفة جانبية لتكملة مسيرتها كممثلة، لذا كانت فرصة الغناء جذابة.

تقول آفا إن وظيفتها كانت الوقوف أمام المطعم وإقناع المارة بالذهاب إلى الداخل، والهدف هو ملء المطعم بعدد كافٍ من الزبائن حتى تتمكن من الغناء لهم. تؤكد قائلة: "كلما كنت طعمًا أفضل، كلما طالت مدة الغناء".

عندما جاء نوث إلى "دا مارينو" كان دائمًا مخموراً ، كما تدعي آفا: "لا أستطيع أن أتذكر بالتفصيل عدد المرات التي تحدثنا فيها ، ولكن بألفة كبيرة ، أخبر رئيسي ذات ليلة أنني سأغني معه على الرغم من أنني لم أملأ المطعم بعد."

وتضيف بأنهم غنوا كثنائي، وعلى طاولته، تحدثوا عن مسيرته وعن مسقط رأسها في تورنتو.

تتذكره وهو يقول: "أنا أحب النساء الكنديات"، بينما كان يسحبها مرارًا وتكرارًا في حضنه ويتلمسها و"يضغط عليها بعضوه المنتصب".

وتقول إن ذلك أربكها في ذلك الوقت لأنه، على مستوى ما، كان الأمر مثيرًا بالنسبة لها. فهي كانت تجذب انتباه نوث، الشخصية الأيقونية في مسلسل Sex and the City. وتضيف: "أتذكر كيف شعرت بيده المثيرة، التي كنت أشاهدها وهي تلمس كاري برادشو في مسلسل Sex and the City ، تجذبني. "

وبحسب إدعائها ... في نهاية مناوبتها، حوالي الساعة الواحدة صباحًا، أخبرها مديرها أنه سيدفع لها في المكتب، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق المطبخ. وبينما كانت تجمع معطفها وظرفها النقدي، انطفأت الأنوار خلفها. تتذكر أن نوث شق طريقه إلى المكتب. وتروي قائلة: "لقد تصرف كما لو كنا قد تسللنا سويًا عمداً في الخفاء". وبدلاً من ذلك ، وجدته "قذرًا" و "ثقيلًا" و "قويًا".

"في البداية، شعرت كما لو أنني الشخص الوحيد في الكون الذي كان يسمعني أقول "لا" ، وتكمل إن نوث بدأ في تقبيلها وضغط جسدها على مكتب. بعد أن سحب لباسها الضيق، شعر بسدادة قطنية. تتذكر قائلة: "كنت متفائلة جدًا أن تكون هذه نهاية الأمر".

بدلاً من ذلك، سألها عما إذا كانت قد وصلت إلى نهاية فترة الحيض واستمر في ملامستها.

وتضيف: "انزلقت على كرسي مكتب لإيجاد مسافة أكبر وضغطت بذراعي وساقي على جسده، ودفعته بعيدًا. "لم يكن يسمع "لا"، لكنه سمعني عندما قلت: "ليس هنا "، وأقنعته أنني سألتقي به في مكان آخر"، تشرح أن فكرة الانتقال إلى منزله ألهمته للتوقف، وأعطتها الفرصة للهروب من المكتب ومن قبضته.

أخبرها نوث أنه سيرسل سيارة بمجرد وصوله إلى شقته. بعد أن غادر المطعم، عادت آفا إلى منزلها دون نية الذهاب لملاقاته. أرسل لها رسالة نصية من منزله في انتظارها وطلب عنوانها، لكنها لم ترد.

في اليوم التالي، اتصلت بوالديها، الذين أقاموا علاقة صداقة مع مالكي وإدارة مطعم "Da Marino" خلال زيارتهم لنيويورك. استمعوا إلى قصة آفا بدهشة، محاولين فهم موقف أصحاب المطعم كانوا يعتقدون أنهم سيحمون آفا ويعاملونها مثل العائلة.

في مكالمة مع آفا، قالت إن المالك رفض ادعاءاتها بشأن نوث: "قالوا لي إنه لن يهتم أبدًا بشخص تافه مثلي". (لم يرد مطعم "دا مارينو" على طلبات التعليق على إدعاءات أفا؛ حيث توفي المالك في ذلك الوقت، باسكوال مارينو، في عام 2015).

عندما حاولت الصحيفة أخذ تعليق من نوث على إتهامات أفا، قال مسؤول الدعاية لـديه إنه: "ينفي هذا الأمر وليس لديه أي فكرة عن هوية هذه المرأة."

تركت آفا العمل في نهاية المطاف لتبدأ عملها الخاص في مجال تكنولوجيا العقارات والأسرة. وقبل ثلاث سنوات، في ذروة حملة #MeToo، بدأت تتصالح مع ما حدث لها في ذلك المكتب المظلم منذ سنوات. وكتبت منشورًا على Facebook حول الحادثة المروعة، على الرغم من أنها لم تذكر اسم المعتدي عليها، وشاركت في سلاسل بريد إلكتروني مجهولة حيث شارك الناجون قصصًا وجمعوا أدلة ضد المذنبين المشاهير.

أثناء مشاهدة الفيلم الوثائقي Jeffrey Epstein: Filthy Rich على Netflix ، حددت آفا لحظة شعرت أنها مألوفة عندما وصفت إحدى ضحايا إبستين، مظهر طاقم الطائرة وهي تغادر طائرته الخاصة، نظرة مدركة بدا أنها تنقل كيف عرفوا بجرائمه وكانوا متواطئين أيضًا.

تقول أفا: "لم أتمكن من هز ذكرى كيف نظر إلي موظفو المطبخ عندما خرجت من المكتب مع كريس نوث."