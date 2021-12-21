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إيلاف: تم إطلاق الإعلان الترويجي للفيلم التونسي قربان للمخرج نجيب بلقاضي الذي كان قد شهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (6 - 15 ديسمبر)، وأقيم العرض الأول يوم الخميس في فوكس سينما مول البحر الأحمر ٤ وذلك بحضور صنّاع الفيلم نجيب بلقاضي، النجمة سهير بن عمارة والمنتج عماد مرزوق، كما أقيم عرضه الثاني يوم السبت في فوكس سينما مول البحر الأحمر 5.

وسبق لمشروع فيلم "قربان" الحصول على دعم صندوق البحر الأحمر العام الماضي، كما فاز بجائزة MAD Solutions للخدمات التسويقية في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة تصحيح الألوان من موزاييك TV في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة الخدمات الصوتية من شركة ليث برودكشنز في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية، وحصل أيضاً على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).

وتدور أحداثه أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تعمل سارة عن بعد من منزلها في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، حیث تساعد الأشخاص الذين تدهورت حالتهم جراء فیروس كورونا. یجد زوجها قیس - والذي یعاني من اضطرابات نفسیة - نفسه دون دوائه الذي لم یعد متوفراً في الأسواق. ثم تبدأ مرحلة السقوط نحو الهاوية بينما تسترجع فیها الطبيعة حقوقها، ويصبح الهواء أكثر نقاءً وقابلية للاستنشاق.

قربان من تأليف وإخراج نجيب بلقاضي، وتشاركه بطولة الفيلم سهير بن عمارة، وإنتاج عماد مرزوق ونجيب بلقاضي، وتتولىMAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

نجيب بلقاضي ممثل ومخرج تونسي، ولد في تونس عام ١٩٧٢. بعد دراسته التجارة والتسويق بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، بدأ خطواته الأولى كمخرج في برنامج شمس عليك مع قناة الأفق+ عام 1999. وفي 2002 أسّس شركة بروباغاندا للإنتاج بالتعاون مع صدیقه عماد مرزوق الذي أصبح فیما بعد منتج أفلامه. وفي 2005 أخرج فيلمه القصير الأول تصاور الذي اختير للمشاركة في أكثر من 30 مهرجان في 11 دولة.

وفي عام 2006، أخرج الفيلم الوثائقي في أش أس كحلوشة الذي شارك في أكثر من 50 مهرجان دولي من بينهم مهرجان كان السينمائي الدولي حيث عرضه العالمي الأول، وفاز الفيلم بـ7 جوائز، من بينها أفضل فيلم وثائقي في مهرجان دبي السينمائي الدولي. في 2013، حصل فيلمه الروائي الطويل الأول باستاردو على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وأختير للمنافسة في مهرجان سينيميد، وشارك في أكثر من 30 مهرجان دولي، حصد خلالها 11 جائزة دولية. وفي 2018، انطلق فيلمه الروائي الطويل الثاني في عينيا الذي أختير للمشاركة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وأكثر من عشرين مهرجان دولي آخر.