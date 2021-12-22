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دبي: استمتع الآلاف من ضيوف القرية العالمية في دبي بالحفل الغنائي الساهر الذي أحياه النجم المغربي سعد لمجرّد على المسرح الرئيسي ليلة الثلاثاء 21 ديسمبر، وذلك ضمن سلسلة حفلات الموسم 26.

وقدم النجم الشاب أمام الحضور في المسرح الرئيسي باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي تحظى بإعجاب الملايين في الوطن العربي، مثل "لمعلم" و" غزالي" و "انساي" وغيرها، وسط حماس كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع أغانيه في أجواء من المتعة والفرح.

وانطلق الحفل في تمام الساعة 9 مساءً بالتعاون مع روتانا، والعربية 99، الموسيقى أولاً.

