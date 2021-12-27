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إيلاف من الرياض: كل الأنظار في الوطن العربي مسلطة على الرياض ليلة رأس السنة حيث سيقوم 13 فنان وفنانة بإحياء الحدث الأكبر والاضخم والأبرزغنائياً بعنوان "Riyadh Trio Night"، تقدمه الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .

يقود الحفلة "فنان العرب" محمد عبده، اما بقية النجوم فهم: وليد الشامي، عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، احلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، اصالة، انغام، اصيل ابو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، واسما لمنور".

سيقام الحفل على مسرح "محمد عبده ارينا" في بوليفارد الرياض سيتي، وتم الكشف انه سيرافق النجوم في الحفل فرقة الاوركسترا الموسيقية المصرية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وكان سالم الهندي شكر ثقة المستشار تركي آل الشيخ واشادته بهذا الحفل الفريد من نوعه في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر قال فيها:"دعم واهتمام ومتابعة ابوناصر دائما حاضرة ومحفزة لنا لتقديم الافكار الجديدة دوما".

وذلك تعقيباً على تغريدة لآل الشيخ نشر فيها فيديو إعلان الحفل وأشاد بالحدث قائلاً: