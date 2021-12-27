قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: نشرت المغنية الأميركية مادونا عبر حسابها على الإنستغرام صوراً لجلسات مع فنانين مثل Swae Lee من Rae Sremmurd معلنة أنها تعمل على أغنيات جديدة من المقرر أن تطرح في وقت ما في العام الجديد.

وعلقت مادونا على التدوينة قائلة: "من الرائع أن أعود إلى الاستوديو لصنع الموسيقى مرة أخرى". "مفاجآت في العام الجديد."

أصدرت مادونا مؤخرًا فيلمًا وثائقيًا ، يتضمن ابنتها لورد وهي تؤدي وصلة رقص، بالإضافة إلى ظهور من مجموعة "Orquestra Batukadeiras" النسائية بالكامل ، وهي مجموعة باتوك برتغالية ظهرت أيضًا في "Madame X". عرض الوثائقي لأول مرة على Paramount +.

قالت مادونا سابقًا عن الفيلم في بيان: "لقد كانت مشاركة رؤيتي مع الجماهير العالمية ذات مغزى عميق بالنسبة لي". "تأتي فرصة إيصال رسالتي لجميع المعنيين، إلى جمهور أوسع في وقت تشتد الحاجة فيه إلى الموسيقى لتذكيرنا بالرابطة المقدسة لإنسانيتنا المشتركة."

تم تسجيل فيلم حفلة Madame X في يناير 2020 بالبرتغال، قبل إغلاق العالم مباشرة بسبب جائحة COVID-19 ، وأثناء إقامة مادونا التي استمرت ست ليالٍ في Coliseu dos Recreios في لشبونة، سجلت بعضًا من ألبومها الرابع عشر.

بعد إصدار البوم "مدام إكس" إحتل المركز الأول على Billboard 200 في يونيو 2019.