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إيلاف: بالرغم من الظروف الراهنة، تقوم شركة أبوط لللإنتاج بعرض تجاري لفترة أسبوع للفيلم اللبناني "كوستا برافا" إخراج منيه عقل من تمثيل نادين لبكي وصالح بكري، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 30 ديسمبر في صالة Grand Cinema – ABC – Verdun

يذكر أن الفيلم حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي عن فئة آفاق أكسترا ((Orizzonti Extra. وجال على مهرجانات دولية عدة ونال العديد من الجوائز.

من أهمها جائزة ال NETPAC - في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وجائزة الجمهور في مهرجان لندن. وقد إختاره لبنان لتمثيله للأوسكار.



تقدم المخرجة منية عقل عبر "كوستا برافا" وهو فيلمها الطويل الأول لفتة ثاقبة الى لبنان المعاصر وما يعانيه من فوضى وفساد. اذ يتناول الفيلم قصة عائلة تهرب من سموم المدينة وتلوّثها، بحثاً عن ملجأ نقيّ في الجبال الشامخة بهدف بناء منزل أيديولوجي. لكن وبشكل غير متوقع، تقرر الحكومة إنشاء مكب للنفايات خارج حدود منزلهم، ما يعني نقل تلوّث وفساد بلد برمّته إلى ديارهم. ومع تراكم النفايات، ترتفع وتيرة التجاذب ما بين بقاء العائلة والمقاومة وبين الهروب مجدداً من الواقع المرير.