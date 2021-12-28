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إيلاف: إنطلق تصوير أول مشاهد مسلسل الفنانة نيللى كريم الجديد والذي يحمل الإسم المؤقت "فاتن أمل حربي" لتخوض به سباق الموسم الرمضاني 2022.

وينتمى العمل الذي بدا تصويره بحي شبرا الخيمة للدراما الإنسانية وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وتجسد فيه الممثلة المصرية دور موظفة بالشهر العقاري متزوجة من شريف سلامة، ويحدث إنفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين، وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

ويشارك في بطولة العمل وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

يشار إلى أن كريم إنتهت مؤخراً من تصوير مسلسل "الجسر" الذي تدور أحداثه في 6 حلقات، وتتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.

