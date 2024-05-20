إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا عن برنامج طموح للتعليم العالي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني في المنتدى العالمي للتعليم لتوفير مستقبل أفضل للشباب، وخاصة النساء والفتيات.

وسيعمل البرنامج الجديد الذي كشف عنه نائب وزير الخارجية، أندرو ميتشل، على خلق بيئات تعليمية أكثر أمانًا ويسهل الوصول إليها للنساء والفتيات لإزالة الحواجز التي تمنع الجيل القادم من القادة من الالتحاق بالتعليم العالي

ويهدف برنامج التعليم العالي إلى إفادة مليون شاب، وتحسين فرصهم وقابليتهم للتوظيف.

وسيجمع برنامج تعزيز التعليم العالي لتمكين الإناث (SHEFE) بين الشركات والجامعات والحكومات لتشكيل 12 شراكة عبر أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأطلق نائب وزير الخارجية، الوزير أندرو ميتشل، استثمارات بريطانية بمناسبة بداية المنتدى العالمي للتعليم اليوم (الاثنين 20 مايو/أيار) والذي حضره أكثر من 100 وزير تعليم من جميع أنحاء العالم.

ويهدف برنامج المملكة المتحدة الجديد إلى زيادة فرص الوصول إلى التعليم العالي لمليون طالب في جميع أنحاء العالم، ودعم النساء والفتيات لتحويل حياتهن وإطلاق العنان لإمكاناتهن.

تصريح ميتشل

وقال نائب وزير الخارجية ووزير التنمية وأفريقيا إن المزيد من المساواة بين الجنسين يجلب الحرية ويعزز الرخاء ويعزز الأمن العالمي. لا يمكن للبلدان أن تتطور إذا تم منع نصف السكان من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

واضاف: تعمل المملكة المتحدة على ضمان أن يتمكن الجيل القادم من المعلمات والطبيبات والمخترعات والقادة من إطلاق العنان لإمكاناتهن دون أن يعيقهن التحيز والتمييز على أساس الجنس.

وقال ميتشل: التعليم هو أساس التمكين. فهو يزود النساء والفتيات بالمعرفة اللازمة لتحدي الأعراف الضارة واتخاذ قرارات مستنيرة، بما في ذلك ما يتعلق بصحتهن.

شراكات

وسيجمع برنامج تعزيز التعليم العالي لتمكين الإناث (SHEFE) بين الشركات والجامعات والحكومات لإنشاء 12 شراكة، والتي ستعالج العقبات التي تقف في طريق النساء والفتيات اللاتي يسعين إلى مواصلة التعليم، بما في ذلك خلق بيئات تعليمية أكثر أمانًا وتحسين التعليم. جودة التعليم العالي.

فالفتيات اللاتي يستفدن من التعليم العالي يقل احتمال زواجهن في سن الطفولة بما يصل إلى 6 مرات، كما يقل احتمال تعرضهن للعنف من الشريك. النساء اللاتي لديهن مستويات تعليمية متقدمة يزيدن أيضًا من دخلهن. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من النساء اللاتي يرغبن في الالتحاق بالجامعة، فإن انتشار التحرش الجنسي والعنف يشكل عائقًا.

كيفية الدعم

وسيدعم البرنامج النساء والفتيات من خلال:

- الاستثمار في المبادرات التي تقلل من العنف القائم على النوع الاجتماعي، على سبيل المثال من خلال تدريب الموظفين والطلاب وتعزيز السياسات المؤسسية لحمايتهم

- المساعدة على زيادة استيعاب موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتمثيل الإناث في المناصب الأكاديمية العليا، فضلاً عن تحسين جودة المناهج الجامعية من خلال التصميم المشترك مع الصناعة والحكومة لتلبية احتياجات سوق العمل

- تعزيز البحوث المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومنع العنف وقابلية التوظيف، لدعم الحكومات الشريكة ومؤسسات التعليم العالي لتطوير مناهج قائمة على الأدلة

وقالت الخارجية البريطانية على موقعها الالكتروني إن إطلاق العنان لإمكانات النساء والفتيات من خلال التعليم يمثل أولوية رئيسية بالنسبة للمملكة المتحدة، وكذلك ضمان قدرة جميع الطلاب على العيش والعمل والدراسة في بيئة آمنة. منذ عام 2015، دعمت المملكة المتحدة ما يقرب من 20 مليون طفل، نصفهم من الفتيات، للحصول على تعليم لائق.

