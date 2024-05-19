إيلاف من كان: نفذت تذاكر العرض الأول للفيلم السعودي "نورة" للمخرج توفيق الزايدي بعد وقت قصير من فتح باب الحجز لها في النسخة 77 من مهرجان كان المقام حالياً بمدينة كان الفرنسية.

الفيلم الذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، هو أول تواجد رسمي سعودي للمنافسة على جوائز السعفة الذهبية، وفضلاً عن أنه وجوده في المسابقة الرسمية هو الحدث في حد ذاته، إلا أن نفاذ التذاكر منح الفيلم السعودي زخماً إضافياً.

العرض الأول للفيلم سيقام صباح الخميس المقبل في Debussy Theatre، وسط اهتمام كبير بالفيلم الذي يسجل الحضور الرسمي الأول للمملكة في المسابقة السينمائية العالمية المرموقة، فيما سيكون هناك 3 عروض أخرى خلال أيام المهرجان سيتاح فيها الحجز للجمهور تباعاً.

دراما تستحق "كان"

الفيلم حافل بالدراما التي من شأنها جذب المشاهد، وهو بطولة يعقوب الفرحان في دور نادر وماريا بحراوي التي تقوم بدور الفتاة الشابة نورة، وتدور أحداثه في قرية بعيدة في التسعينيات من القرن الماضي، حيث تقضي نورة معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية، ولكن توجب عليها أن تخرج من عالمها لتحقق ما تريده، ولكنها تكتشف أن نادر ليس فقط مدرس جديد في القرية.

يذكر أن فيلم نورة تم عرضه للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي، كما حصل سيناريو الفيلم على جائزة مسابقة ضوء للأفلام التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية، وذلك في سبتمبر 2019، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة السعودية لدعم وتشجيع الجيل القادم من صناع السينما والفن في السعودية.