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إيلاف: حلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc المصرية لتحتفل معها بالعام الجديد.





ويعد هذا أول حوار مطول للنجمة المصرية بعد طلاقها من زوجها المطرب حسام حبيب، والذي صاحبه العديد من الشائعات.

وأطلقت شيرين خلال المقابلة العديد من التصريحات الجريئة، إذ قالت عن حلاقة شعرها: "إحساس حلو أوي، وبغسل شعري 8 مرات، الرجالة طلعوا مرتاحين أوي على فكرة".

وشهد البرنامج مشاركة "مريم وهنا" ابنتي شيرين اللتين أضفتا أجواء من البهجة على البرنامج، وأرادت شيرين عبدالوهاب إثبات أن ابنتيها كبرتا وأصبحتا أطول منها، فخلعت حذاءها لتقف بجانب ابنتيها وتكشف طولها الحقيقي".

تطرق الحديث مع الفتاتين الى علاقتهما بوالدتهما ومدى تأثير شهرتها عليهما، كما تحدثت شيرين عن إبنتيها وذكرت صفات وطموحات ومواهب كل منهما.

وكشفت شيرين خلال البرنامج عن أكثر الأغاني التي تعبر عنها في الوقت الحالي قائلة: "أغنية سيدنا القماص.. تأليف نور عز العرب وعلي حسين، ومن ألحان نور".

كما رفضت شيرين إهداء أغنية "خلص تارك" لأي شخص، وأكدت أنها كانت تتمنى تقديم دور الفنانة لبنى عبدالعزيز في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" أمام الراحل فريد الأطرش.