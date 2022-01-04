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إيلاف: ظهرت نجمة أغاني الريف الأميركية كاري أندروود في مسلسل "Cobra Kai الذي يعرض على Netflix كضيفة شرف في الحلقة 9.

يتضمن الموسم الرابع من المسلسل - الذي تم طرحه بالكامل في 31 ديسمبر - مشهداً تظهر فيه أندروود في أداء خاص خلال بطولة All-Valley للكاراتيه السنوية الـ 51.



حيث تفتتح الحدث مخاطبة الحشد قائلة: "كل شخص يحصل على لحظته. هذا لحظتكم"، قبل أن تغني أغنية " لحظة الحقيقة" من أغاني فيلم "كاراتيه كيد".

في الشهر الماضي ، افتتحت أندروود عرضها الحي "REFLECTION: The Las Vegas Residency" في المسرح العالمي الجديد الذي يتسع لـ 5000 شخص.

حفل الإفتتاح في 1 ديسمبر كان وليمة سمعية بصرية في أول عرض مستمر للمغنية الأميركية في لاس فيغاس، وكأول فنانة تغني في المسرح الجديد.

تقول أندروود: "إنه لشرف خاص أن أكون أول فنانة تقدم أداءً على هذه المسرح الرائع في عالم المنتجعات لاس فيجاس (Resorts World Las Vegas)". "أنا فخورة جدًا بهذا العرض وسعيدة جدًا لمشاركته أخيرًا مع الجماهير المذهلة هنا في لاس فيغاس."

صممت أندروود العرض الجديد لإستعادة بعض النقاط البارزة في مسيرتها الفنية الرائعة في التسجيل والجولات. حيث تحتفل بأكثر من 15 عامًا من النجاحات، مما يجعل كتالوجها ينبض بالحياة بطريقة جديدة من خلال استخدام المؤثرات الخاصة المذهلة والتكنولوجيا الحديثة.

كما تضمنت ليلة الافتتاح فرقتها الموسيقية والراقصين وعازفي الهواء وأوركسترا افتراضية ومجموعة متألقة من الأزياء الفريدة وخاتمة ركزت على جدار مائي لم يسبق له مثيل.



العرض من إخراج Barry Lather ، مع الإنتاج الإبداعي وتصميم العرض من قبل Nick Whitehouse & Fireplay ، وتصميم الأزياء وتصميم خزانة الملابس من إيما تراسك.