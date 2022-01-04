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إيلاف: تصدرت الممثلة السورية كندة علوش قوائم الرائج على تويتر مع عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "ستات بيت المعادي"، بعد أدائها المتقن لشخصية مريم التي تمارس الشر بمنتهى الطيبة والأريحية وهي تقتل زوجها انتقاماً منه على خيانته لها.



هذا الأداء الذي يمكن وصفه بـ "السهل الممتنع" والذي وصل إلى ذروته مع الأحداث الأخيرة من المسلسل، أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بأداء كندة من خلال منشوراتهم، والتي من بينها ما كتبته (أمل) في تغريدة تقول "مريم اللي كل عارف إنها المسكينة الطيوبة اللي على نياتها عرفت تاخد حقها في النهاية... وحقيقي كندة أبدعت في هذا الدور".

بتكلم عن شخصية مريم وكيف كندة ابدعت بهاذا الدور،

مريم اللي الكل عارف انها المسكينة الطيوبة اللي على نياتها عرفت تاخذ حقها في نهاية وصراحة عجبتني

وحقيقي كندة ابدعت بهاذا الدور وانها ممثلة شاطرة وموهوبة وتستحق هاذا بجدارة🤍@KindaAlloush #ستات_بيت_المعادي

i will miss maryam😫🤍 pic.twitter.com/DvLFE1IwbI — Aᴍᴀʟ (@ittsamal) January 1, 2022

اما جوجو فغردت قائلة: "انتى بقى تغيبي تغيبي و ترجعي بأحلى و أحلى .. دورك من اوله لأخره قصة حياتى والله ك معنى مش احداث،انك تبقي بتحبي حد و هو بيضحك عليكي و معيشك بعقدة ذنب طول حياتك عشان ميعترفش انه راجل قذر .. ولا يعترف بغلطه بل يوصمك انتي."

انتى بقى تغيبى تغيبى و ترجعى ب أحلى و أحلى .. دورك من اوله لأخره قصة حياتى والله ك معنى مش احداث 🤍

انك تبقى بتحبى حد و هو بيضحك عليكى و معيشك بعقدة ذنب طول حياتك عشان ميعترفش انه راجل قذر .. ولا يعترف بغلطه بل يوصمك انتى #كندة_علوش #ستات_بيت_المعادي pic.twitter.com/Uyt7j8rzDS — SⓂ️SⓂ️ 🍒 (@joujou580) January 3, 2022

عمر اشاد بذكاء الشخصية قائلاً: "عاجبني تفكير مريم اووي قتلت جوزها الخاين من غير ما حد يمسك عليها غلطة ايه الدماغ دي".

عاجبني تفكير مريم اووي قتلت جوزها الخاين من غير ما حد يمسك عليها غلطه 🙃

ايه الدماغ دي 😁😁😁😁😁 #ستات_بيت_المعادي — عمرو ⭐ aMr (@amr21mostafa) January 1, 2022

أما هناء فأثنت على المسلسل واداء كندة علوش الجبار قائلة: "فعلا ستات بيت المعادي من امتع المسلسلات اللي شوفتها.. غريب، جديد، فكره جديده، سيناريو مختلف عن كل اللي موجود و الجمل اداء الممثلين المقنع كندة علوش غير متوقعه ابدا.. اداء هادي جبار".

فعلا #ستات_بيت_المعادي من امتع المسلسلات اللي شوفتها.. غريب، جديد، فكره جديده، سيناريو مختلف عن كل اللي موجود و الجمل اداء الممثلين المقنع#كندة_علوش غير متوقعه ابدا.. اداء هادي جبار.. #انجي_المقدم رااائعه، متجدده — Hanaa Abdelkareem🇪🇬 (@HanaaAbdelkare1) January 2, 2022



وكتب عمرو: "تقمص رائع لدور الست اللي على نياتها في فترة السيتينيات.. الصراحة أنا صدقت إنها هبلة أوي كده، بس صعبت عليا اما عرفت الحقيقة"، وفي تغريدة ثانية قال: "دلوقتي أنا خلصت المسلسل عجبني أوي ربط الأحداث والنهاية ممتعة، بس إيه الشر ده كله يطلع منك يا مريم.. برافو بجد للمثلين والمخرج الرائع.. كندة عظيمة".



وفي تغريدة أخرى كتبت (مها) "ستات بيت المعادي مسلسل ممتع يطرح فكرة الخيانة الزوجية أسبابها ونتائجها من الستينيات إلى الآن وأجمل مرحلة هي الستينيات، مريم اللي عملت المستحيل لتستعيد زوجها اللي عم يخونها بس فشلت وكان لازم ترد عليه بانتقام سلسل.. الرائعة كندة علوش (مريم) كانت مقنعة جداً وأبدعت". وغيرها الكثير من ردود الفعل القوية من مصر والوطن العربي.

البيت كله ملموم و مبهور بالعملته مريم 😂😍😍♥️ #ستات_بيت_المعادي #كندة_علوش

لا حقيقي المسلسل حلو اوي و الحلقة الاخيرة تحفه 😍😍 — Zanzona Ahmed (@zanzona_ahmed) January 3, 2022

ستات بيت المعادي تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021. ويشارك في بطولته أيضاً تارا عماد، إنجي المقدم، صبري فواز، أحمد وفيق، شريف حافظ، ميرهان حسين، إنجي كيوان وانتصار. والمسلسل من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت. ويُعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.