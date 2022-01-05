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إيلاف: كشفت النجمة السورية شكران مرتجى في لقاء مباشر ضمن برنامج "المختار " مع الإعلامي باسل محرز عن عدم تفكيرها بالزواج أو الانجاب بعد الآن قائلة "أنا واقعية وشروط الارتباط تغيرت وأستطيع أن أعيش بمفردي ولكن الحب يجب أن يبقى موجوداً"، أما عن العمر فأوضحت شكران أنه ورغم احتفالها باليوبيل الذهبي قبل فترة إلا أنها متصالحة مع عمرها ومعجبة بشكلها وتعتبر نفسها من أجمل الجميلات رغم كل ماتعرضت له من تنمر، حيث رأت أن أبشع مايسود مواقع التواصل الاجتماعي هو التنمر الذي يبكيها في بعض الأحيان.

وأكدت مرتجى أنها لاتبحث عن الترند ولكنها ترغب في أن تكون مؤثرة خاصة وأنها تعيش ملامح الحياة اليومية مثل باقي الناس وتعاني معهم من الأزمات المعيشية وهذه الصورة التي يغفل عنها البعض حين يعتبرون أن الفنان لا يعيش مثلهم، وأضافت أنها تعرضت لخسائر مادية كبيرة بسبب ثقتها الزائدة ببعض المقربين والأصدقاء ومنها أحد البرامج التي شاركت فيها وهذا مادفعها للجوء للقضاء، وبينت أن حقها حتى في الدراما يضيع أحياناً بسبب طيبتها.

من ناحية ثانية قالت مرتجى عبر المدينة اف ام إن مايميز شركتي الصباح وإيغل فيلمز اللبنانيتين هو اهتمامهما بالفريق كاملاً والاحترام الذي يسود جو العمل والقدرة على التطور والالتزام بالاتفاقات والمواعيد.

من ناحية أخرى قالت الممثلة السورية إنها صورت لوحتين من الجزء الجديد من مسلسل "بقعة ضوء" إضافة لوجود نصين بين يديها أحدهما كوميدي تؤدي فيه دور البطولة والآخر اجتماعي درامي اجتماعي، إضافة لمشاركتها في مسلسل عربي مشترك يحمل اسم "دهب أيلول" سيعرض في رمضان القادم.