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إيلاف: حررت الفنانة منة شلبي مساء أمس السبت بلاغاً بقسم ثاني الغردقة بالبحر الأحمر، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي.

وكشفت تفاصيل البلاغ أن الفنانة المصرية اتهمت الممرضتين بأنهما أهملتا في علاج جرح تعاني منه والدتها الفنانة "زيزي البدراوي"، حيث قامتا بإستخدام مياه ساخنة لتنظيف الجرح بدلاً من الدافئة مما تسبب في تقيحه.

وتبين أن الممرضتين تابعين لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة واستعانت بهم الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها في الغردقة.

وكانت شلبي، قد احتفلت مؤخراً بطرح فيلمها الجديد "الجريمة"والذي يشاركها في بطولته الفنان المصري أحمد عز، كل من، أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نورالدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق.

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص. أما منة شلبي فهي حبيبته التي يرتبط بها بعلاقة مضطربة.

وحقق الفيلم في يومه الرابع إيراداً بلغ مليون و680 ألف جنيه مصري، ليصل إجمالي ما حققه خلال 4 أيام 8 ملايين و424 ألفًا و463 جنيهاً، ليحتل صدارة إيرادات شباك التذاكر، متفوقا على أفلام "من أجل زيكو"، "الكاهن"، "برا المنهج"، و"ريتسا".