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إيلاف: عادت الفنانة المغربية وسيمة بعد غياب بأغنية مصورة جديدة بعنوان "باب القفص"، من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري، والحان وتوزيع حاتم منصور، واخراج عادل سرحان، متعاونه للمرة الأولى من ناحية الإنتاج مع "tafatefe music".

وسيمة اختارت أن تسجل عودتها من خلال الأغنية الخليجية التي تغنيها للمرة الأولى، بعد أن بدأت مشوارها الغنائي بأغنية من اللون المغربي، مؤكدة عشقها للأغنية الخليجية وايقاعاتها كان هو السبب أن تكون عودتها من خلالها، حيث حملت كلمات الأغنية جماليات في التعبير عما يدور في القلب من مشاعر وأحاسيس وتصالح مع النفس، حيث تقول في مقدمتها:

فتحت لك باب القفص

تبي تطير اليوم طير

حبك بقلبي ما نقص

بس ودي انك تستخير

فرصة وفي بعض الفرص

لحظات تحديد المصير

القول قولك.. خذ نفس

وافرد جناحينك وطير

وقد تضمنت الأغنية المصورة مجموعة من المشاهد الدرامية التي بدأت أحداثها في مدينة الرياض، ثم تتنقل بين مشاهد الخيانة ضمن أحداث عصرية، متناسقة مع كلمات الأغنية، وقد ظهرت وسيمة بصورة مشرقة جميلة، استطاع المخرج عادل سرحان إظهارها بالشكل المناسب والمتميز.

هذا وقد عرض كليب أغنية "باب القفص" عبر قناة الشركة المنتجة "تا فا تي في" ميوزك.



