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إيلاف: يُعرض الفيلم القصير "أثل" للمخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان وبطولة النجمة حلا شيحا يوم الجمعة 18 مارس بفعالية تبدأ من الساعة 5.30 حتى 7.30 مساءً في جناح المرأة بـمعرض إكسبو 2020 في دبي.

وتضم الفعالية التي تحمل عنوان "أثل بين الحدس والتمكين" مناقشة تديرها الإعلامية ذكرى والي ويشارك فيها علاء كركوتي رئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم، ومن فريق العمل مدير التصوير أليساندرو مارتيلا، والمنتجة عفراء المرار، والمنتجة المساعدة خديجة قدسي، إلى جانب مدربة الحياة آيات مكي.

ويتطرق النقاش أيضاً إلى التحديات التي تواجه السينمائيات النساء في العالم العربي بالوقت الحالي، وجهود ومبادرات دعم صانعات الأفلام، ويستعرض كركوتي النجاحات التي تحققها المرأة في صناعة السينما العربية مؤخراً، من خلال تجربة MAD Solutions في توزيع وتسويق أكثر من 350 فيلم ما يقارب ثلثهم لمخرجات نساء، كما يتحدث عن ازدهار الأفلام القصيرة في العالم العربي وتحقيقها لنجاحات واضحة بالمهرجانات الدولية، ودور الشركة الرائد في توزيع الأفلام القصيرة على نطاق تجاري.

حصد الفيلم عدة جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الإماراتي القصير في مهرجان العين السينمائي، جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا. وفاز أيضاً بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في الولايات المتحدة، وجائزة من مهرجان كالت السينمائي الدولي في كلكتا بالهند.

كما اختير رسمياً للمشاركة في عدة مهرجان دولية من بينها مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة، ومهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، وجوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، ومهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا.

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئاً بعيداً عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، وهو شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

"أثل" من إخراج اليازية نهيان آل نهيان، وإنتاج شركة توستر وشركة أناسي للإعلام، شارك في التمثيل الفنانة حلا شيحا والفنان منصور الفيلي، ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير أليكس مرتلا، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم.

اليازية بنت نهيان آل نهيان أسست شركة أناسي للإعلام عام 2007 التي أنجزت العديد من الإنتاجات السينمائية المتوافرة على منصات iTunes وفيرجين ميجاستورز وأعمال تليفزيونية أخرى. ساهمت اليازية بشكل أساسي في الإنتاجات الوثائقية لشركة أناسي ومن بينها "وطن للتاريخ... أمة للمستقبل"، "سيرة للإحسان"، "أرضية مشتركة"، "نجوم الصحراء"، "حجاب"، و"Nanny Culture". كما تنظم شركة أناسي فعاليات ثقافية وأطلقت حفلتين ناجحتين لتوزيع جوائز دولية بالإضافة إلى نادي وثائقي في أبو ظبي. إلى جانب الإعلام، تمارس اليازية الفن إذ تعرض لوحاتها دولياً ومحلياً.