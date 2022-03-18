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إيلاف: أطلق الفنان ربيع رحال فيديو كليب أغنيته الأولى بعنوان "حكيلي مع قلبك"، من كلمات وألحان فارس اسكندر، توزيع عمر صباغ، إخراج كرم كرم، وإنتاج شركة هيومانجمنت.

وهي أغنية رومانسية إيقاعية ظهر خلالها بلوك مختلف وجديد، حيث عرفه الجمهور منذ بضع سنوات خلال مشاركته في برنامج أراب أيدول 3.

من جهة أخرى، يستعد رحال لعدة نشاطات فنية حيث سيطلق أغنية جديدة قريباً، وسيطل على محبيه في سلسلة حفلات خلال الموسم الصيفي، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.