قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أحيت المغنية اللبنانية ديانا حداد حفلاً في جمهورية العراق ضمن فعاليات إفتتاح مهرجان بابل الثقافي في دورته التاسعة.

وشهد الحفل تفاعلاً جماهرياً وتواصلاً جميلاً من الجمهور الذي غنى معها بشكل متواصل معظم أغنياتها التي تنقلت بها بين "ماس ولولي، ساكن، ودي حكي، أمانيه، لاقيتك، أغنيتها الشهيرة "الى هنا"، بالإضافة لأغنية "بين العصر والمغرب" وغيرها من أجمل أغنياتها.

وشهد الحفل غناء ديانا حداد ولأول مرة بالشكل المباشر أغنيتها المنفردة الجديدة "سيد الحمقى" التي طرحتها مؤخراً.

وقد تأثرت ديانا خلال غنائها أغنية "أم الوفا" للفنان العراقي سعدون جابر، وبكت وهي تؤدي الأغنية متأثرة بكلماتها التي تخص الأمهات، متذكرة والدتها الراحلة، وتأثر معها الحضور بالأداء والإحساس الذي قدمت به الأغنية.

إستمرت وصلتها الغنائية على مدار ساعة ونصف أمام الجمهور الذي حضر من جميع محافظات العراق العاصمة بغداد، الموصل، البصرة، تكريت، وأربيل الى جانب جمهور بابل.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بالغناء أمام الجمهور العراقي لأول مرة خلال مشوارها الفني قائلة: "أحسست نفسي في بلدي وبين جمهوري الذي لمست محبته الكبيرة، والترحيب والأستقبال الرائعين"، حيث هتف الجمهور على مدار الحفل مرحباً باللهجة العراقية "هلا بيكي هلا".

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يلخص الحفل وكتبت: "كانت حفلة ولا أروع في العراق الغالي، واوعدكم بحفلات قادمة ان شاء الله في بغداد وأربيل".



