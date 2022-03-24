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إيلاف: أعلنت "مجموعة MBC" عن دورتها البرامجية لرمضان 2022 حيث تستقطب مجمل الأعمال الدرامية والبرامجية العربية من المحيط إلى الخليج، متضمنة طيفاً واسعاً من أبرز الإنتاجات الدرامية والكوميدية.. إلى جانب مزيج من البرامج الاجتماعية - التوعوية والحوارية ذات الطابع الشبابي.. أضف إلى ذلك حشد من أبرز نجوم الدراما والكوميديا العرب من مصر مروراً بالخليج العربي فالعراق وبلاد الشام وصولاً إلى دول المغرب العربي.

هذه الخلطة الفريدة من المحتوى تتوزّع خلال الموسم الرمضاني على قنوات MBC1، MBC دراما، MBC العراق، MBCمصر، MBC5.

أما منصة "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك فتقدم: "أقوى النجوم، أضخم الأعمال في مكان واحد"!



MBC1

الكوميديا



- ستوديو 22

يوميات موظفي القناة مع مديرهم الجديد (حبيب الحبيب) في الموسم الثاني، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية وبدأت بتحقيق النجاح والشهرة. مواقف مضحكة، غيرة ومنافسة، صداقة ومشاركة، استغلال وحب، خيبات وأفراح.. تجتمع جميعها في مكان واحد.

حبيب الحبيب، ماجد مطرب، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، خالد الفراج، هبة حسين، تغريد الهويش، العنود سعود، ريم عبدالله كضيفة على الحلقات، وآخرين. إخراج محمد دحام الشمري، إشراف خلف الحربي.



- سكّة سفر

ثلاثة أخوة شباب يملكون محطة بنزين وفندق وسوبرماركت في منطقة صحراوية نائية، ويستقبلون ضيفاً في كل حلقة ليعيشوا معه أحداث وقصص غريبة، حالة ولادة، اختطاف، جريمة وغيرها من المفاجآت مع جرعة مضاعفة من الضحك والترفيه.

سعد عزيز، صالح أبو عمرة ، محمد الشهري



- منهو ولدنا؟

شابان غني وفقير يتبادلان الأدوار في تصحيح لخطأ تراجيدي وقع في الماضي أثناء ولادتهما، ليأخذ كل منهما مكان الآخر بعد مضي 30 عاماً، ويعيش كل منهما في بيئةٍ متناقضة كلياً عن تلك التي نشأ وعاش فيها.

ابراهيم الحجاج، فايز بن جريس، هند محمد، خيرية أبو اللبن، علي الحميدي، خالد الفراج، ريم العلي، حكيم جمعة، وإخراج منيز الزعبي



- رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدّم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



الدراما



- العاصوف 3

حقبة التسعينات بتفاصيلها الاجتماعية وخطوطها السياسية والفكرية والحياتية تشكل محور الأحداث، من بطولة ناصر القصبي، عبدالإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، ريماس منصور، زارا البلوشي، وآخرين. إخراج المثنى صبح، وإنتاج "استوديوهات MBC".



- من شارع الهرم إلى..

هدى حسين ترأس مؤسسة طبية وعائلية وتضع قوانين مملكتها الخاصة في العمل والمنزل وتطالب الجميع بالتنفيذ.

بطولة هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، مرام البلوشي، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، روعة السعدي، وآخرين. كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.



- المشوار

قضايا تتعلق بتجارة الآثار، ومواجهة بين العصابات، وصعود مفاجئ لأشخاص بسطاء إلى القمة، مطاردات، حب، والكثير من الأكشن والتشويق.

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، وآخرين. إخراج محمد ياسين



- توبة

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب



الطبخ



- افطارنا غير

الشيف هلا عياش برفقة مختصين وفنانين في الطبخ من السعودية والعالم العربي مع وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.



البرامج الاجتماعية والشبابية والحوارية



- الرواد - أحمد الشقيري

سلسلة قصيرة عن ريادة الأعمال من تقديم أحمد الشقيري، يغطي خلال حلقاته مدناً ومناطق في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية كالبحرين ومصر والامارات والأردن، إضافة إلى بلدان أخرى أجنبية في قارات مختلفة. يتطرق البرنامج إلى العديد من المجالات والقطاعات التي كان لها دور في ريادة الأعمال.



- مالك بالطويلة - مالك الروقي (الموسم الرابع)

برنامج هادف توعوي يسلط الضوء في عشر دقائق على شخصية أثرت في البشرية وسبّبت أو شاركت في أحداث تاريخية مهمة كان لها شأن في التاريخ.



- الصدمة – الموسم الرابع

موسم جديد وكاميرات مخفية ترصد ردود الأفعال بالصوت والصورة، ومواقف إنسانية وحساسة تكشف تفاعل المجتمع وتعاطيه وردود أفعاله على جميع تلك المواقف

تقديم: كريم كوجك (مصر)، فيصل الزهراني (السعودية )، رائد أبو فتيان (العراق ).



- وعد – عمر الجريسي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺛﺎﺋﻘﻲ يغطي ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 والنتائج المتوخاة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وخاصةً على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الاستثمار الصناعي، السياحة البحرية، إدارة النفايات، إعادة التدوير، تحلية المياه، وغيرها.



- بالتي هي أحسن - مع فضيلة الدكتور محمد العيسى

موسم جديد من البرنامج الذي تصدّر لائحة البرامج الدينية الأكثر متابعةً. تأتي خصوصية البرنامج من الشفافية والصراحة في الطرح، والبساطة والإقناع في تناول القضايا المطروحة، ضمن أسلوب حواري مع الضيف والجمهور. يتطرّق هذا الموسم إلى العديد من المواضيع على غرار الرحمة، نبذ الطائفية، الاعتدال.. وغيرها.



- اللقاء من الصفر – مفيد النويصر (الموسم السابع)

رجال أعمال وقياديون ورؤساء تنفيذيين وكبار روّاد الأعمال يروون حكاياهم وقصص نجاحهم الملهمة.



- مع القرني - تقديم عبد الرحمن البشري، د.عائض القرني

من الرياض وعلى مدى ساعة مباشرة مع الداعية والكاتب الدكتور عائض القرني صاحب كتاب "لاتحزن" الذي بيع منه أكثر من 10 ملايين نسخة.. يأخذنا عبر هذا البرنامج في رحلة عن مفاهيم الدين الصحيحة في القرآن الكريم، السنة النبوية، الفقه المعاصر، التاريخ، الأدب وتجارب من بلدان حول العالم كما يشرح لنا نشر ثقافة الاعتدال وتجنب الأفكار الهدامة والأفكار المتطرفة وتبسيط القيم الدينية والاجتماعية، وغيرها من الطروحات.



الحواري الترفيهي

- ليالي رمضان

من الدرعية في المملكة العربية السعودية، يطل في فترة السحور الثنائي إلهام علي وخالد صقر في سهرة تجمع الأهل والأصدقاء والأحباب على أشهى الأطباق وأجمل الأنغام والأحاديث بحضور كوكبة من مشاهير العالم العربي.





MBC دراما

- أمينة حاف

تستيقظ أمينة من الحلم الطويل الذي عاشته في الموسم الأول لتجد أحلامها وقد تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع.

بطولة الهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فهد باسم، بدرية طلبة، صمود، ريم نجيم، وآخرين. إخراج محمد عبدالعزيز الطوالة.



- ناطحة سحاب

حلم عامرة (سعاد عبدلله) وطموحها أشبه بناطحة سحاب، لايمكن لشيء أن يقف في طريق أحلامها، ولاترتضي لنفسها مكاناً إلا في السحاب. رحلة صعود ونجاح مليئة بالصعوبات والمشاق والتحدي والإلهام.

بطولة: سعاد عبدالله، نور، حسين المهدي، يعقوب عبدالله، فخرية خميس، جود عزيز، ونخبه من نجوم ونجمات الخليج. إخراج عيسى ذياب



- بيبي

في إحدى المناطق السكنية الشعبية تعيش مجموعة من العائلات التي تتشارك الحب والعطاء والمواقف المضحكة والحزينة، وهنا تعيش فتاة تعاني من إعاقة ذهنية تجعلها محببة لدى جميع تلك العوائل، ولكن تلك الفتاة تعرضت في الماضي لمشكلة تسببت بوضعها الحالي، فما هي تلك الأسرار؟

شجون، بشار الشطي، لمياء طارق، غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، شيخه العسلاوي، أسرار دهراب



- حضرة الموقف

تدور الأحداث حول حياة مجموعة من النساء المختلفات في شخصياتهن وحياتهن، مع خيوط درامية تنتقل بين الماضي والحاضر لتكشف أسرار عالقة وذكريات تأبى أن تُمحى. يسلّط العمل الضوء على شخصية المرأة العاقلة والحكيمة، والمرأة التي لا تهتم سوى بمظهرها، مروراً بالمرأة المضحية من أجل من تحب، والطموحة التي تقاتل للوصول إلى حلمها، والمسالمة التي تحلم بحياة بسيطة هادئة، وصولاً إلى المرأة المتجبّرة..

بطولة: هيفاء عادل، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، هبة الدري، وغيرهم.



- رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.





- مع وقف التنفيذ

دراما سورية معاصرة، تدور أحداثها في حارة من الضواحي التي تعرضت للدمار وهُجر أهلها بسبب الحرب، قبل أن يقرر أهلها العودة إليها لتظهر الصراعات بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة والغنية من خلال وجود شخصيات معقدة وأمراء حرب.

بطولة: سلاف فواخرجي، عباس النوري، نادين خوري، غسان مسعود، صفاء سلطان، سيف السبيعي، شكران مرتجى، فادي صبيح، محمد قنوع، إخراج سيف السبيعي، تأليف علي وجيه، يامن الحجلي.



MBC العراق



الطبخ



- افطارنا غير

الشيف هلا عياش برفقة مختصين وفنانين في الطبخ من السعودية والعالم العربي مع وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.



الدراما



- بنات صالح

يتّهم أب فقير يعمل في أحد المطاعم ولديه أربع بنات بجريمة قتل لم يرتكبها ويحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما تطلب زوجته الطلاق وتتزوج من رجل ميسور مادياً، وتعتقد البنات أن زوج الام هو والدهم الحقيقي. فما الذي سيحدث حين يخرج الأب ويبدأ بالبحث عن عائلته.

بطولة: محمد هاشم، زهور علاء، براء الزبيدي، شروق الحسن، جمان الصباح، مين نور الدين، ساندي جمال



- ألماس مكسور

شابة جميلة تفقد والدتها، والدها مقعد ولديها أخوة أصغر منها تتولى مسؤوليتهم.. مهمة شبه مستحيلة وعليها اختبار الفقر والجوع والحاجة لتنجو مع عائلتها، إلى أن تعتقد أن الحياة قد ابتسمت لها عندما يتقدم طبيب لخطبتها بعد قصة حب تجمعهما.

بطولة: هند نزار، الكسندر علوم، غسان إسماعيل



- المشوار

قضايا تتعلق بتجارة الآثار، ومواجهة بين العصابات، وصعود مفاجئ لأشخاص بسطاء إلى القمة، مطاردات، حب، والكثير من الأكن والتشويق.

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، وآخرين. إخراج محمد ياسين



- توبة

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب





البرامج الحوارية والشبابية والاجتماعية



- رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



- ضي الكمر بموسمه الثالث

للحوار نكهة خاصة في هذا البرنامج مع أسماء عريقة ونجوم مخضرمين في عالم الفن يستضيفهم مأمون النطاح، إلى جانب مساحة للمرح مع بعض الألعاب الطريفة



- الصدمة

موسم جديد وكاميرات مخفية ترصد ردود الأفعال بالصوت والصورة، ومواقف إنسانية وحساسة تكشف تفاعل المجتمع وتعاطيه وردود أفعاله على جميع تلك المواقف

تقديم: كريم كوجك (مصر)، فيصل الزهراني (السعودية )، رائد أبو فتيان (العراق ).



الكوميديا



- حامض حلو بموسمه الثالث

جرعات كوميدية مضاعفة بنكهة عراقية خالصة مع شخصيات متنوعة تعكس مختلف جوانب المجتمع ومشاكل الأسرة العراقية.

بطولة آلاء الحسين، إحسان دعدوش، علي جابر





المسابقات

- بين أهلنا

يستمر مقدمو البرنامج حيدر عبد ثامر وحيدر أبوالعباس وطارق زياد بزيارة المدن والأرياف والمعالم والآثار داخل العراق ويعرّفون الجمهور على تلك المناطق وعادات وتقاليد سكانها المحليين، بالإضافة إلى جوائز ومبادرات إنسانية يقدمها البرنامج.





MBC مصر



الدراما



- المداح – أسطورة الوادي

المداح الجزء الثاني استكمالًا لما جاء في الجزء الأول من المسلسل والتي تدور قصته حول صابر الطفل الصغير، وكان طفل يتيم قام إمام المسجد النجم أحمد بدير بتربيته والاهتمام به وكان صابر المداح رجل متدين ومحبوب ويعمل على علاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، ولكنه وقع في حب فتاة وشغلت عقله وتفكير وهي نسرين طافش ولهذا انخرط في طريق آخر وسخر دعواته كي يتمكن من إيقاعها في حبه وسلك طرق سيئة كي يحقق غايته.

بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج



- توبة

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب



- رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.



- بطلوع الروح

بعد ذهابها إلى الرقة حيث مركز عمليات داعش في سوريا، عبر خديعة تتعرض لها، تعيش روح داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.

بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، هالة صدقي، بشرى، تامر فرج، إضافة إلى أحمد السعدني ومحمد حاتم، ومجموعة من الوجوه الجديدة، إضافة إلى نجوم من سوريا ولبنان والعراق وتونس والمغرب وعدد من الممثلين الأجانب. إخراج كاملة أبو ذكرى.



- مين قال؟

يظهر الفنان جمال سليمان في مسلسل مين قال في دور رجل أعمال وصاحب شركات استثمارية يتعرض للكثير من المواقف مع مجموعة من الشباب الذين تتخطي أعمارهم 18 عاماً، ويناقش المشاكل التي يقع فيها أبطال العمل في سن المراهقة.

جمال سليمان، وأحمد داش، وجمال عبد الناصر، وديانا هشام، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج: نادين خان.



البرامج



- رامز جلال



كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر. وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.







MBC5



الدراما



- سلمات أبو البنات

بعد النجاح المستمر الذي واكب الأجزاء الثلاث السابقة من الدراما المغربية المُميزة "سلمات أبو البنات"، تنطلق أحداث الجزء الرابع. بعد النجاح المستمر الذي واكب الأجزاء الثلاثة السابقة من الدراما المغربية المُميزة "سلمات أبو البنات"، تنطلق أحداث الجزء الرابع في استكمال لمُتابعة التحولات والتغييرات التي طرأت على العائلة، وفي الوقت ذاته مُحاولات الأب "مُختار سلمات" جمع شمل العائلة وتخطي الأزمات التي تواجهها.

من تأليف وإخراج هشام الجباري، ويُشارك في بطولته محمد خويي، سعدية لديب، عمر لطفي، سلمي صلاح، فاطمة الزهراء بلدي، بديعة الصنهاجي، وآخرين. تأليف وإخراج هشام الجباري.



- ولاد الدرب

مجموعة من الشباب الذين يمتلكون مهارات كبيرة في عالم القرصنة الإلكترونية، ينجحون في السطو على معلومات غاية في الأهمية لشخصيات مرموقة في المُجتمع ثم يلجؤون إلى محاولة إبتزازهم للحصول على مبالغ مالية مما يوقعهم في الكثير من الأزمات.

من تأليف فاتن اليوسفي، وإخراج ياسين فنان، ويُشارك في البطولة أمين الناجي، هدي مجد، المهدي فولان، فاتي جمالي، فاطمة الزهراء قنبوع، عبد السلام بوحسيني، وآخرين..



- المداح – أسطورة الوادي

المداح الجزء الثاني استكمالًا لما جاء في الجزء الأول من المسلسل والتي تدور قصته حول صابر الطفل الصغير، وكان طفل يتيم قام إمام المسجد النجم أحمد بدير بتربيته والاهتمام به وكان صابر المداح رجل متدين ومحبوب ويعمل على علاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، ولكنه وقع في حب فتاة وشغلت عقله وتفكير وهي نسرين طافش ولهذا انخرط في طريق آخر وسخر دعواته كي يتمكن من إيقاعها في حبه وسلك طرق سيئة كي يحقق غايته.

بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج



- توبة

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب



- رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.





- رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر. وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.



شاهد VIP

"أقوى النجوم، أضخم الأعمال في مكان واحد"

عروض تسبق الشاشات بـ 24 ساعة.. مع عرض سنوي خاص خلال شهر رمضان: "6 أشهر عليك، و6 أشهر علينا"



الكوميديا

- رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



مسلسلات وبرامج خليجية

- العاصوف 3

حقبة التسعينات بتفاصيلها الاجتماعية وخطوطها السياسية والفكرية والحياتية تشكل محور الأحداث، من بطولة ناصر القصبي، عبدالإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، ريماس منصور، زارا البلوشي، وآخرين. إخراج المثنى صبح، وإنتاج "استوديوهات MBC".



- سنوات الجريش

النجمة حياة الفهد في عمل أحداثه مأخوذة من الواقع، تعود لحقبة زمن الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام (1940) ، حيث تدور الأحداث حول ما خلفته الحرب من أضرار، وخاصة على دول الخليج العربي، وكان بعضهم يطلق على تلك الحقبة الزمنية بـ "سنوات الجريش"

بطولة: حياة الفهد، علي السبع، حبيب غلوم، حسن البلام، حمد العماني، ليلى السمان، إخراج مناف عبدال.



- أمينة حاف

تستيقظ أمينة من الحلم الطويل الذي عاشته في الموسم الأول لتجد أحلامها وقد تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع؟

بطولة الهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فهد باسم، بدرية طلبة، صمود، ريم نجيم، وآخرين. إخراج محمد عبدالعزيز الطوالة.



- ناطحة سحاب

حلم عامرة (سعاد عبدلله) وطموحها أشبه بناطحة سحاب، لا يمكن لشيء أن يقف في طريق أحلامها، ولا ترتضي لنفسها مكاناً إلا بين السحاب. رحلة صعود ونجاح مليئة بالصعوبات والمشاق والتحدي والإلهام.

بطولة: سعاد عبدالله، نور، حسين المهدي، يعقوب عبدالله، فخرية خميس، جود عزيز، ونخبه من نجوم ونجمات الخليج. إخراج عيسى ذياب



- حضرة الموقف

تدور الأحداث حول حياة مجموعة من النساء المختلفات في شخصياتهن وحياتهن، مع خيوط درامية تنتقل بين الماضي والحاضر لتكشف أسرار عالقة وذكريات تأبى أن تُمحى. يسلّط العمل الضوء على شخصية المرأة العاقلة والحكيمة، والمرأة التي لا تهتم سوى بمظهرها، مروراً بالمرأة المضحية من أجل من تحب، والطَموحة التي تقاتل للوصول إلى حلمها، والمُسالمة التي تحلم بحياة بسيطة هادئة، وصولاً إلى المرأة المتجبّرة..

بطولة: هيفاء عادل، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، هبة الدري، وغيرهم.



- بيبي

في إحدى المناطق السكنية الشعبية تعيش مجموعة من العائلات التي تتشارك الحب والعطاء والمواقف المضحكة والحزينة، وهنا تعيش فتاة تعاني من إعاقة ذهنية تجعلها محببة لدى جميع تلك العوائل، ولكن تلك الفتاة تعرضت في الماضي لمشكلة تسببت بوضعها الحالي، فما هي تلك الأسرار؟

شجون، بشار الشطي، لمياء طارق، غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، شيخه العسلاوي، أسرار دهراب



- منهو ولدنا؟

شابان غني وفقير يتبادلان الأدوار في تصحيح لخطأ تراجيدي وقع في الماضي أثناء ولادتهما، ليأخذ كل منهما مكان الآخر بعد مضي 30 عاماً، ويعيش كل منهما في بيئةٍ متناقضة كلياً عن تلك التي نشأ وعاش فيها.

ابراهيم الحجاج، فايز بن جريس، هند محمد، خيرية أبو اللبن، علي الحميدي، خالد الفراج، ريم العلي، حكيم جمعة، وإخراج منيز الزعبي



- من شارع الهرم إلى..

هدى حسين ترأس مؤسسة طبية وعائلية وتضع قوانين مملكتها الخاصة في العمل والمنزل وتطالب الجميع بالتنفيذ.

بطولة هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، مرام البلوشي، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، روعة السعدي، وآخرين. كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.



- ستوديو 22

يوميات موظفي القناة مع مديرهم الجديد (حبيب الحبيب) في الموسم الثاني، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية وبدأت بتحقيق النجاح والشهرة. مواقف مضحكة، غيرة ومنافسة، صداقة ومشاركة، استغلال وحب، خيبات وأفراح.. تجتمع جميعها في مكان واحد.

حبيب الحبيب، ماجد مطرب، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، خالد الفراج، هبة حسين، تغريد الهويش، العنود سعود، ريم عبدالله كضيفة على الحلقات، وآخرين. إخراج محمد دحام الشمري، إشراف خلف الحربي.



- سكّة سفر

ثلاثة أخوة شباب يملكون محطة بنزين وفندق وسوبرماركت في منطقة صحراوية نائية، ويستقبلون ضيفاً في كل حلقة ليعيشوا معه أحداث وقصص غريبة، حالة ولادة، اختطاف، جريمة وغيرها من المفاجآت مع جرعة مضاعفة من الضحك والترفيه.

سعد عزيز، صالح أبو عمرة ، محمد الشهري





أعمال لبنانية/سورية

- للموت (الموسم الثاني)

شخصيات جديدة تنضم إلى شخصيات الموسم الأول وتتطرق في هذا الموسم إلى معاناة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان والمنطقة مع مزيد من الأحداث التي تدور في الحي الشعبي، وتداعيات تلك الاوضاع على أفراد المجتمع لاسيما الطبقة الفقيرة.

بطولة دانييلا رحمة، ماغي بوغصن أحمد الأحمد، محمد الأحمد، باسم مغنية، ضيفة العمل ليليان نمري، وآخرين.



- ظل

جلال صاحب شركة محاماة تدافع عن القانون لا عن العدالة، يفرض سيطرته على كل من حوله بأسلوبه الراقي ليحقق ما يصبو إليه. هو أحد الأشخاص الذين يعيشون كالظل، يتحكمون بحياة الآخرين في الخفاء، لكن سواد هذا الظل يعكس سواد نفوسهم.

بطولة جمال سليمان، عبدالمنعم عمايري، يوسف الخال، جيسي عبدو.



- مع وقف التنفيذ

دراما سورية معاصرة، تدور أحداثها في حارة من الضواحي التي تعرضت للدمار وهُجر أهلها بسبب الحرب، قبل أن يقرر أهلها العودة إليها لتظهر الصراعات بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة والغنية من خلال وجود شخصيات معقدة وأمراء حرب.

بطولة: سلاف فواخرجي، عباس النوري، نادين خوري، غسان مسعود، صفاء سلطان، سيف السبيعي، شكران مرتجى، فادي صبيح، محمد قنوع، إخراج سيف السبيعي، تأليف علي وجيه، يامن الحجلي.



أعمال من المغرب العربي

- سلمات أبو البنات

بعد النجاح المستمر الذي واكب الأجزاء الثلاث السابقة من الدراما المغربية المُميزة "سلمات أبو البنات"، تنطلق أحداث الجزء الرابع. بعد النجاح المستمر الذي واكب الأجزاء الثلاثة السابقة من الدراما المغربية المُميزة "سلمات أبو البنات"، تنطلق أحداث الجزء الرابع في استكمال لمُتابعة التحولات والتغييرات التي طرأت على العائلة، وفي الوقت ذاته مُحاولات الأب "مُختار سلمات" جمع شمل العائلة وتخطي الأزمات التي تواجهها.

المُسلسل من تأليف وإخراج هشام الجباري، ويُشارك في بطولته محمد خويي، سعدية لديب، عمر لطفي، سلمي صلاح، فاطمة الزهراء بلدي، بديعة الصنهاجي، وآخرين. تأليف وإخراج هشام الجباري.



- ولاد الدرب

مجموعة من الشباب الذين يمتلكون مهارات كبيرة في عالم القرصنة الإلكترونية، ينجحون في السطو على معلومات غاية في الأهمية لشخصيات مرموقة في المُجتمع ثم يلجؤون إلى محاولة إبتزازهم للحصول على مبالغ مالية مما يوقعهم في الكثير من الأزمات.

تأليف فاتن اليوسفي، وإخراج ياسين فنان، ويُشارك في البطولة أمين الناجي، هدي مجد، المهدي فولان، فاتي جمالي، فاطمة الزهراء قنبوع، عبد السلام بوحسيني، وآخرين..





أعمال مصرية

- بطلوع الروح

بعد ذهابها إلى الرقة حيث مركز عمليات داعش في سوريا، عبر خديعة تتعرض لها، تعيش روح داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.

بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، هالة صدقي، بشرى، تامر فرج، إضافة إلى أحمد السعدني ومحمد حاتم، ومجموعة من الوجوه الجديدة، إضافة إلى نجوم من سوريا ولبنان والعراق وتونس والمغرب وعدد من الممثلين الأجانب. إخراج كاملة أبو ذكرى



- توبة

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب



- مين قال

يظهر الفنان جمال سليمان في مسلسل مين قال في دور رجل أعمال وصاحب شركات استثمارية يتعرض للكثير من المواقف مع مجموعة من الشباب الذين تتخطي أعمارهم 18 عاماً، ويناقش المشاكل التي يقع فيها أبطال العمل في سن المراهقة.

جمال سليمان، وأحمد داش، وجمال عبد الناصر، وديانا هشام، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج: نادين خان.



- رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.



- راجعين يا هوى

يعود بليغ أبو الهنا إلى مصر وعليه ديون طائلة نتيجة خسارة أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول منازعات في محاولة لاستعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، وذلك في موازاة لمّه لشمل العائلة. كل ذلك إلى جانب قصة حب قديمة تصحو إثر عودته إلى مصر، وتجربة عاطفية مع فتاة جديدة تظهر في حياته فجأة.

بطولة خالد النبوي، ونور، ووفاء عامر، وأنوشكا، وهدى المفتي، وأحمد بدير، عن قصة: أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد سلامة.



- أحلام سعيدة

فريدة وشيرين وليلي ثلاث سيدات في منتصف العمر يعانين من الأرق ويجمعهنّ القدر سوياً لخوض تجارب حياتية ملهمة، تساعدهن على تخطي مشاكلهن ومواصلة حياتهن على نحوٍ أفضل.

بطولة: يسرا، غادة عادل، مي كساب، كتابة هالة خليل، إخراج عمرو عرفة.



- فاتن أمل حربي

تعتقد فاتن بعد طلاقها من طارق أن حياتها ستستقر، لكنها تجد نفسها تخوض مواجهة قانونية قد تحرمها من حقوقها وأبنائها في حال تزوجت من رجل آخر.

بطولة: نيللي كريم، ووفاء عامر، وشريف سلامة، وهالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد ثروت، من تأليف: إبراهيم عيسى، وإخراج: ماندو العدل.



- المداح – أسطورة الوادي

المداح الجزء الثاني استكمالًا لما جاء في الجزء الأول من المسلسل والتي تدور قصته حول صابر الطفل الصغير، وكان طفل يتيم قام إمام المسجد النجم أحمد بدير بتربيته والاهتمام به وكان صابر المداح رجل متدين ومحبوب ويعمل على علاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، ولكنه وقع في حب فتاة وشغلت عقله وتفكير وهي نسرين طافش ولهذا انخرط في طريق آخر وسخر دعواته كي يتمكن من إيقاعها في حبه وسلك طرق سيئة كي يحقق غايته.

بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج



- المشوار

قضايا تتعلق بتجارة الآثار، ومواجهة بين العصابات، وصعود مفاجئ لأشخاص بسطاء إلى القمة، مطاردات، حب، والكثير من الأكشن والتشويق.

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، وآخرين. إخراج محمد ياسين.



- الاختيار 3 - القرار

تدور أحداث هذا الجزء حول 3 شخصيات يعمل أحدهم في الأمن الوطني هو زكريا يونس والآخر في المخابرات الحربية وهو مصطفى خليفة، والثالث في المخابرات العامة وهو مروان العدوي.

بطولة أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي



- ملف سري

تدور أحداث القصة حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال في مصر ومنهم عائلة كبيرة لها تعاملات اقتصادية ضخمة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع والنشاطات المالية. لاحقاً تُكشف ملفات فساد تطال هذه العائلة التي يتولى القضية فيها المستشار – القاضي يحيى عز الدين المعروف بالنزاهة والشرف. وما بين الابتزاز والرشوة والتهديد والقتل، يتعرض المستشار لضغوطات كبيرة، فهل يخضع للضغوط أو يتنحى عن القضية أو يتابع حتى النهاية؟

بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، محسن محي الدين، ميرهان حسن، إدوارد، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي ، وآخرين، تأليف محمود حجاج، إخراج حسين البلاسي.



- الكبير أوي (الموسم السادس)

كيف أصبح حال الكبير وجوني وحزلقوم بعد مرور السنين؟

الكبير ملتزم بتربية ولديه العترة وجوني بعدما فقد هديّة، لذا يقرر البحث عن زوجة تساعده في الاهتمام بالأولاد. وجوني يدخل في حالة اكتئاب لتقدمه في العمر وعدم تمكنه من تحقيق أحلامه، فما هي خطته الجديدة؟ أما حزلقوم فيجوب البلاد لمساعدة المحتاجين بعدما جمع ما يكفي من الثروة، ولكنه يعود إلى المزاريطة بعد كل رحلة متورّطاً بمشاكل في البلد الذي كان فيه.

بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، هشام اسماعيل، محمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف، كتابة مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.



- العائدون

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

بطولة: أمير كرار، أمينة خليل، جيهان خليل، محمود عبد المغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، وعدد من النجوم المصريين والعرب كضيوف شرف. كتابة باهر دويدار، إخراج أحمد نادر نادر جلال



- يوتيرن

يارا الكردي، ضابطة ملاحة بحرية، تضحي بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها يوسف. ومع الوقت تبدأ غيرة يوسف بالسيطرة على حياتهما معاً، لتبدأ الأمور بالتفاقم بعد أن يطلب منها قطع علاقتها كلياً بابن خالتها الذي تعتبره بمثابة أخٍ له وصديق طفولتها.



بطولة: ريهام حجاج، وعلي قاسم، وعبير صبري، وتوفيق عبد الحميد، ونورهان، ومحمود حجازي، ومحمد كيلاني، وصفاء الطوخي، من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: سامح عبد العزيز.



- مكتوب عليّا

كوميديا مشوقة تدور حول الشاب جلال الذي يلتقي رجلاً غريب الأطوار، يمسح على ذراعه بمادة سحرية، ليفاجأ جلال في اليوم التالي بأن كل ما يجري معه يومياً يُكتب على جسده قبل حدوثه حيث يكون قادراً على قراءته منذ استيقاظه.

بطولة: أكرم حسني، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وأسامة عبد الله، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، من تأليف: إيهاب بليبل، وإخراج: خالد الحلفاوي.



- جزيرة غمام

تدور أحداث العمل في صعيد مصر في عشرينات القرن الماضي. حول جريمة قتل عائلية تقع في بيت شافع الذي يعيش فيه مع أبنائه الثلاثة وابنته. يقوم الابن البكر بقتل الابن الأصغر بتحريض من الابن الأوسط قبل هروبه من المنطقة. فما الذي سيحدث حين يظهر القتيل في مكانٍ آخر ويتّضح بأنه لم يمت؟!

بطولة: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، مي عز الدين، كتابة عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي



مسلسلات وبرامج عراقية



- بنات صالح

يتّهم أب فقير يعمل في أحد المطاعم ولديه أربع بنات بجريمة قتل لم يرتكبها ويحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما تطلب زوجته الطلاق وتتزوج من رجل ميسور مادياً، وتعتقد البنات أن زوج الام هو والدهم الحقيقي. فما الذي سيحدث حين يخرج الأب ويبدأ بالبحث عن عائلته.

بطولة: محمد هاشم، زهور علاء، براء الزبيدي، شروق الحسن، جمان الصباح، مين نور الدين، ساندي جمال



- الماس مكسور

شابة جميلة تفقد والدتها، والدها مقعد ولديها أخوة أصغر منها تتولى مسؤوليتهم.. مهمة شبه مستحيلة وعليها اختبار الفقر والجوع والحاجة لتنجو مع عائلتها، إلى أن تعتقد أن الحياة قد ابتسمت لها عندما يتقدم طبيب لخطبتها بعد قصة حب تجمعهما.

بطولة: هند نزار، الكسندر علوم، غسان إسماعيل



- ضي الكمر بموسمه الثالث

للحوار نكهة خاصة في هذا البرنامج مع أسماء عريقة ونجوم مخضرمين في عالم الفن يستضيفهم مأمون النطاح، إلى جانب مساحة للمرح مع بعض الألعاب الطريفة



- حامض حلو بموسمه الثالث

جرعات كوميدية مضاعفة بنكهة عراقية خالصة مع شخصيات متنوعة تعكس مختلف جوانب المجتمع ومشاكل الأسرة العراقية.

بطولة آلاء الحسين، إحسان دعدوش، علي جابر



- بين أهلنا

يستمر مقدمو البرنامج حيدر عبدثامر وحيدر أبوالعباس وطارق زياد بزيارة المدن والأرياف والمعالم والآثار داخل العراق ويعرّفون الجمهور على تلك المناطق وعادات وتقاليد سكانها المحليين، بالإضافة إلى جوائز ومبادرات إنسانية يقدمها البرنامج.





الأطفال



- توتة توتة (من أعمال شاهد الأصلية)

مَن أفضل من دانية الشافعي لتولّي مهمة رواية "قصة قبل النوم" للأطفال المتشوّقين لسماعها؟ في هذه السلسلة التي تمتد على مدى 30 حلقة، تروي دانية قصصها المستوحاة من كتب الأطفال العربية من داخل استوديو تم تصميمه على شكل غرفة نوم للأطفال.



البرامج الاجتماعية والشبابية والحوارية



- اللقاء من الصفر (الموسم السابع) مع مفيد النويصر

رجال أعمال وقياديون ورؤساء تنفيذيين وكبار روّاد الأعمال يروون حكاياهم وقصص نجاحهم الملهمة



- مالك بالطويلة – مالك الروقي (الموسم الرابع)

برنامج هادف توعوي يسلط الضوء في عشر دقائق على شخصية أثرت في البشرية وسبّبت أو شاركت في أحداث تاريخية مهمة كان لها شأن في التاريخ.



- مع القرني - تقديم عبد الرحمن البشري، د.عائض القرني

من الرياض وعلى مدى ساعة مباشرة مع الداعية والكاتب الدكتور عائض القرني صاحب كتاب "لاتحزن" الذي بيع منه أكثر من 10 ملايين نسخة.. يأخذنا عبر هذا البرنامج في رحلة عن مفاهيم الدين الصحيحة في القرآن الكريم، السنة النبوية، الفقه المعاصر، التاريخ، الأدب وتجارب من بلدان حول العالم كما يشرح لنا نشر ثقافة الاعتدال وتجنب الأفكار الهدامة والأفكار المتطرفة وتبسيط القيم الدينية والاجتماعية، وغيرها من الطروحات

- الرواد

سلسلة قصيرة عن ريادة الأعمال من تقديم أحمد الشقيري، يغطي خلال حلقاته مدناً ومناطق في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية كالبحرين ومصر والامارات والأردن، إضافة إلى بلدان أخرى أجنبية في قارات مختلفة. يتطرق البرنامج إلى العديد من المجالات والقطاعات التي كان لها دور في ريادة الأعمال.



- الصدمة

موسم جديد وكاميرات مخفية ترصد ردود الأفعال بالصوت والصورة، ومواقف إنسانية وحساسة تكشف تفاعل المجتمع وتعاطيه وردود أفعاله على جميع تلك المواقف

تقديم: كريم كوجك (مصر)، فيصل الزهراني (السعودية )، رائد أبو فتيان (العراق).



- بالتي هي أحسن - مع فضيلة الدكتور محمد العيسى

موسم جديد من البرنامج الذي تصدّر لائحة البرامج الدينية الأكثر متابعةً. تأتي خصوصية البرنامج من الشفافية والصراحة في الطرح، والبساطة والإقناع في تناول القضايا المطروحة، ضمن أسلوب حواري مع الضيف والجمهور. يتطرّق هذا الموسم إلى العديد من المواضيع على غرار الرحمة، نبذ الطائفية، الاعتدال.. وغيرها.

تقديم عبدالوهاب الشهري



- وعد – عمر الجريسي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺛﺎﺋﻘﻲ يغطي ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 والنتائج المتوخاة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وخاصةً على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الاستثمار الصناعي، السياحة البحرية، إدارة النفايات، إعادة التدوير، تحلية المياه، وغيرها.



الحواري الترفيهي

- ليالي رمضان

من الدرعية في المملكة العربية السعودية، يطل في فترة السحور الثنائي إلهام علي وخالد صقر في سهرة تجمع الأهل والأصدقاء والأحباب على أشهى الأطباق وأجمل الأنغام والأحاديث بحضور كوكبة من مشاهير العالم العربي.

الطبخ

- إفطارنا غير

الشيف هلا عياش برفقة مختصين وفنانين في الطبخ من السعودية والعالم العربي مع وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

