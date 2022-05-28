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إيلاف: طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "وحداني" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

وهي من كلمات اخو مريم، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقي جمال ياسين.

كما يستعد الفنان اللبناني لتصوير أغنية جديدة ثانية في دبي من انتاج شركة ستار سيستم، يشاركه بها الفنان فوديل، وهي باللهجة المغربيه وتحمل طابع ايقاعي صيفي بإمتياز.

على صعيد آخر يتواجد عطية حاليًا في جزيرة كايمان لإحياء حفل زفاف مهم.

