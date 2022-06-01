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الرياض: أعلنت كل من BBC Studios العالمية التي تتخذ من لندن - المملكة المتحدة مقراً لها، واستوديوهات MBC المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC" عن إطلاق أول نسخة عربية من السلسلة الكوميدية العالمية الشهيرة "المكتب" (The Office)، الحائزة على عدة جوائز عالمية منها جائزة بافتا BAFTA وجائزة غولدن غلوب Golden Globe، وغيرها.



مسلسل المكتب بنسخته الأميركية

في هذا السياق، تقوم استوديوهات MBC بإنتاج النسخة السعودية من السلسلة بدعم من فريق BBC Studios للإنتاج التي منحت حقوق إنتاج المسلسل عربياً لـ MBC، حيث ينطلق التصوير في السعودية هذا الشهر تحت إدارة المخرج المصري هشام فتحي، إلى جانب أليساندرو مارتيللا مديراً للتصوير، والمنتجَيْن المنفذّين من استوديوهات MBC رشا الإمام وشادي مقداد.

من جانبه قال أندريه ريناود، نائب الرئيس الأول للمبيعات في BBC Studios: "على الرغم من التغييرات التي طرأت على أجواء العمل المكتبي مؤخراً، غير أن الشخصيات التي يقدمها المسلسل ما زالت تتميز بالواقعية الشديدة، لا سيما في طريقة تعاملها مع الزملاء والمنافسين داخل بيئة العمل المكتبي، إضافةً إلى لحظات الدعابة والطرفة التي تجمع بينها، ناهيك عن تصرّفات بعض المدراء الذين يجعلون من أنفسهم مَحطّاً للسخرية في كثيرٍ من المواقف." وأضاف ريناود: "أنا على يقين من أن الجمهور العربي والخليجي سيتفاعل بإيجابية مع شخصية مالك الطويفي وفريقه على نحوٍ سيعيد إلى أذهاننا حالة تفاعل الجمهور البريطاني مع شخصية ديفيد برينت وفريقه في النسخة الإنكليزية قبل أكثر من عشرين عامًا ".

بدورها قالت زينب أبو السمح مديرة "استوديوهات MBC السعودية": "نحن في غاية الحماسة لإطلاق أول نسخة عربية من المسلسل الكوميدي العالمي "المكتب"، سيّما وأن العمل معروف من قِبل الجمهور العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظراً للجماهيرية العالمية والأصداء الواسعة التي حقّقها خلال عرض مواسمه المتعاقبة على مدى العقدين الماضيين". وأضافت أبو السمح: "يضم "المكتب" مجموعة من النجوم والوجوه السعودية وغيرها ممن سيعيدون إحياء شخصيات (المكتب) ضمن أجواءٍ تلامس وجدان جمهورنا الخليجي والعربي وتخاطب حسّ الفكاهة لدينا، فالعمل كما نعلم هو أحد العلامات الفارقة في تاريخ الكوميديا التلفزيونية العالمية."



لقطة من النسخة البريطانية لمسلسل "المكتب"

وعلى غرار النسخة البريطانية الأصلية من العمل الذي كتبه وأخرجه ريكي جيرفايز وستيفان ميرشانت بروحٍ من السخرية والكوميديا، تدور أحداث النسخة العربية السعودية من "المكتب" داخل أروقة شركة لخدمات الشحن، حيث يلعب الممثل السعودي صالح أبوعمره دور الشخصية الرئيسية مالك الطويفي، المدير الأناني والمحبوب في آنٍ معاً، والذي يقابله في النسخة البريطانية ديفيد برينت وفي النسخة الأميركية مايكل سكوت. يشارك في البطولة كل من فهد البتيري، نواف الشبيلي، سعد عزيز، أضوى فهد، رزان منصور، ريم بساطي، هشام هوساوي، وآخرين.

الجدير ذكره أن "المكتب" هو النسخة الـ 12 التي يتم انتاجها عالمياً عن العمل الأصلي البريطاني (The Office)، الذي أُنتجت منه نسخ محلية في العديد من البلدان كالولايات المتحدة، وكندا، وتشيلي، وفرنسا، والهند، ومؤخراً بولندا وغيرها.