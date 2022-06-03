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حضرت العائلة المالكة وعدد من الضيوف قداس عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس تحية للملكة، التي لم تحضر،إذ كانت تستريح في قلعة وندسور ويعتقد أنها شاهدت الصلوات على التلفاز.

وكان من بين الضيوف العديد من السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزوجته كاري.

Reuters

ومن بين أوائل من حضروا من أفراد العائلة المالكة، كانت زارا تيندال، ابنة الأميرة آن، وزوجها مايك تيندال.

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تعذر على الأمير أندرو ( الابن الثاني للملكة) حضور القداس لإصابته بكوفيد، لكن ابنتيه كانتا هناك. وقد وصلت الأميرة بياتريس مع زوجها إدواردو مابيلي موزي.

PA Media

ووصلت الابنة الثانية الأميرة يوجيني مع زوجها جاك بروكسبانك.

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بعد فترة وجيزة، وصل الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس، إلى القداس. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُشاهدون فيها علنا منذ قدومهم إلى المملكة المتحدة من منزلهم في كاليفورنيا لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني.

Getty Images

Reuters

Getty Images

PA Media

Getty Images

وتبعتهما الأميرة آن (ابنة الملكة) وزوجها تيم لورانس، والأمير إدوارد (أصغر أولاد الملكة) وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس وأطفالهما.

Getty Images

Getty Images

جاء الأمير وليام وزوجته كاثرين، دوقة كامبريدج، ولم يصطحبا أطفالهما.

Reuters

Reuters

وكان آخر الضيوف وصولا ولي العهد أمير ويلز الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال.

Getty Images

وبمجرد بدء القداس، قرأ جونسون جزء من الصلوات.

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وجلس كبار أعضاء العائلة المالكة معا في المقدمة.

PA Media

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وجلست عائلة ويسيكس: الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس والأمير هاري، في الجهة المقابلة.

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PA Media

Getty Images

بعد القداس، غادرت الأسرة المالكة في موكب.

BBC

Getty Images

Getty Images