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حضرت العائلة المالكة وعدد من الضيوف قداس عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس تحية للملكة، التي لم تحضر،إذ كانت تستريح في قلعة وندسور ويعتقد أنها شاهدت الصلوات على التلفاز.
وكان من بين الضيوف العديد من السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزوجته كاري.
ومن بين أوائل من حضروا من أفراد العائلة المالكة، كانت زارا تيندال، ابنة الأميرة آن، وزوجها مايك تيندال.
تعذر على الأمير أندرو ( الابن الثاني للملكة) حضور القداس لإصابته بكوفيد، لكن ابنتيه كانتا هناك. وقد وصلت الأميرة بياتريس مع زوجها إدواردو مابيلي موزي.
ووصلت الابنة الثانية الأميرة يوجيني مع زوجها جاك بروكسبانك.
بعد فترة وجيزة، وصل الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس، إلى القداس. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُشاهدون فيها علنا منذ قدومهم إلى المملكة المتحدة من منزلهم في كاليفورنيا لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني.
وتبعتهما الأميرة آن (ابنة الملكة) وزوجها تيم لورانس، والأمير إدوارد (أصغر أولاد الملكة) وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس وأطفالهما.
جاء الأمير وليام وزوجته كاثرين، دوقة كامبريدج، ولم يصطحبا أطفالهما.
وكان آخر الضيوف وصولا ولي العهد أمير ويلز الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال.
وبمجرد بدء القداس، قرأ جونسون جزء من الصلوات.
وجلس كبار أعضاء العائلة المالكة معا في المقدمة.
وجلست عائلة ويسيكس: الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس والأمير هاري، في الجهة المقابلة.
بعد القداس، غادرت الأسرة المالكة في موكب.
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