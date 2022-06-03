حضرت العائلة المالكة وعدد من الضيوف قداس عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس تحية للملكة، التي لم تحضر،إذ كانت تستريح في قلعة وندسور ويعتقد أنها شاهدت الصلوات على التلفاز.

وكان من بين الضيوف العديد من السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزوجته كاري.

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزوجته كاري
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ومن بين أوائل من حضروا من أفراد العائلة المالكة، كانت زارا تيندال، ابنة الأميرة آن، وزوجها مايك تيندال.

زارا تيندال، ابنة الأميرة آن ( حفيدة الملكة)، وزوجها مايك تيندال
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تعذر على الأمير أندرو ( الابن الثاني للملكة) حضور القداس لإصابته بكوفيد، لكن ابنتيه كانتا هناك. وقد وصلت الأميرة بياتريس مع زوجها إدواردو مابيلي موزي.

الأميرة بياتريس مع زوجها إدواردو مابيلي موزي
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ووصلت الابنة الثانية الأميرة يوجيني مع زوجها جاك بروكسبانك.

الأميرة يوجيني مع زوجها جاك بروكس بنك
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بعد فترة وجيزة، وصل الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس، إلى القداس. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُشاهدون فيها علنا منذ قدومهم إلى المملكة المتحدة من منزلهم في كاليفورنيا لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني.

الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس
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الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس
Reuters
الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس
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الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس
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الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس
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وتبعتهما الأميرة آن (ابنة الملكة) وزوجها تيم لورانس، والأمير إدوارد (أصغر أولاد الملكة) وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس وأطفالهما.

الأميرة آن وزوجها تيم لورانس
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الأمير إدوارد وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس
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جاء الأمير وليام وزوجته كاثرين، دوقة كامبريدج، ولم يصطحبا أطفالهما.

كاثرين، دوقة كامبريدج زوجته الأمير وليام
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الأمير وليام وزوجته كاثرين، دوقة كامبريدج
Reuters

وكان آخر الضيوف وصولا ولي العهد أمير ويلز الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال.

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال
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وبمجرد بدء القداس، قرأ جونسون جزء من الصلوات.

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
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وجلس كبار أعضاء العائلة المالكة معا في المقدمة.

كبار أعضاء العائلة المالكة
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الأميرة آن ، دوقة كامبريدج ، والأمير وليام
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وجلست عائلة ويسيكس: الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس والأمير هاري، في الجهة المقابلة.

قداس عيد الشكر في كتدرائية القديس بولس بلندن
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الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك ودوق ساسكس
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الأمير هاري
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بعد القداس، غادرت الأسرة المالكة في موكب.

الأسرة المالكة تغادر القداس
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الأسرة المالكة تغادر القداس
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ميغان والأمير هاري وزارا تيندال
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الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس
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