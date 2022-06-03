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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "اجازة"، من كلمات احمد حسن راؤول، والحان محمد رحيم، توزيع سليمان دميان، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

صورت سماحة الأغنية الإيقاعية مع المخرجة بتول عرفة التي قدمت فكرة عفوية وبسيطة عكست أجواء الأغنية الصيفية، حيث اللوحات الراقصة والاستعراضية بطريقة جديدة ومختلفة.

وشددت كلمات أغنية "اجازة" على اهمية أن يأخذ الإنسان فرصةً من العمل من أجل تجديد طاقته ونشاطه.