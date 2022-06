قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

كانت أسطورتا البوب ديانا روس وفرقة كوين Queen من بين أبرز النجوم الذين غنوا للملكة إليزابيث في الحفل الموسيقي الذي أقيم أمام قصر باكينغهام احتفالا باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش المملكة المتحدة.

وافتتحت فرقة كوين الحفل بأغنية وي ويل روك يو We Will Rock You من أمام نصب فيكتوريا التذكاري، خارج قصر باكنغهام.

PA Media

وتنوع المشاركون في الحفل الذي شمل عروضا لعمالقة الفن القدامى إضافة إلى عدد من الفنانين الجدد مثل سام ريدار، الذي ظهر مرتديا ملابس ملونة بألوان العلم البريطاني بعد ثلاثة أسابيع فقط من سطوع نجمه عندما مثل المملكة المتحدة في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن.

PA Media

وأدت فرقة دايفرسيتي عرضا روتينيا راقصا على مجموعة أغان بريطانية اشتهرت خلال السبعين عاما الماضية، كأغاني فرقة البيتلز وسبايس غيرلز وستورمزي.

Reuters

وقدم السير رود ستيوارت أداء مفعما بالحيوية بعد إقناعه بأداء أغنية سويت كارولين للمغني نيل دايموند.

Reuters

وشوهد أفراد العائلة المالكة - بما في ذلك دوق ودوقة كامبريدج وأبناؤهم الأميرة شارلوت والأمير جورج - وهم يغنون ويلوحون بأعلامهم عندما غنى السير رود، سويت كارولين.

Getty Images

لم تتمكن الملكة من حضور الحفل الموسيقي، لكنها ظهرت في مقطع تمثيلي كوميدي مسجل مسبقا مع الدب بادينغتون، حيث اعترفت بأنها احتفظت بشطيرة مربى البرتقال في حقيبة يدها.

وغنى جورج عزرا أغنيتاه شوتغان و غرين غرين غراس - على الرغم من أنه حذف بلباقة كلمات تشير إلى "اليوم الذي أموت فيه" من الأغنية.

PA Media

كما انضم إلى فرقة دوران دوران عازف الجيتار نيل رودجرز ومغني الراب إم بانكس عندما عزفوا أغنيتهم الشهيرة من عام 1986 والمعروفة بـ"نتوريوس" .

PA Media

وقدمت مجموعة من العارضات بعد ذلك على المنصة عرض أزياء احتفالا بالأزياء البريطانية بينما غنت فرقة دوران دوران أغنية غيرلز أون فيلم.

PA Media

ومع حلول الظلام، عرضت صور رائعة - من مسلاط ضوئي - على واجهة قصر باكنغهام، بما في ذلك صور للملكة طوال فترة حكمها.

PA Media

وهنأ كريج ديفيد الملكة أثناء أدائه لأغنيتاه "آى أينت غيفين أب، ريوايند أند فيلمي".

Reuters

,غنى جيسون دونوفان "أني دريم ويل دو" من ألبومه جوزيف، كما غنى "أميزينغ تيكنوكولور دريمكوت"، كجزء من الاحتفال بالمسرحيات الموسيقية.

PA Media

وقالت نجمة البوب مايبل إنها شعرت بالتأكيد بالطاقة "عندما كنت على خشبة المسرح لأن الأمر كله يتعلق بالسعادة والاحتفال".

PA Media

كما غنت مايبل مع جاكس جونز، وانضم إليهما أيضا ستيفلون دون وجون نيومان وعازف الدرامز المعروف ناندي بوشل.